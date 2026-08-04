POCO Bütçe Dostu Telefon Tanıttı! 8.000 mAh Bataryası Var
POCO M8 Power'ın tanıtımı gerçekleştirildi. Peki, yeni akıllı telefon kullanıcılara tam olarak neler sunuyor? İşte merak edilen tüm detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleri sunan POCO M8 Power için 24.999 rupi (12 bin 471 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi.
- Yeni telefon, 6,9 inçlik AMOLED ekrana sahip. FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1800 nit maksimum parlaklık ile geliyor.
- Cihaz, 8.000 mAh batarya kapasitesi sunuyor. Bu sayede oldukça uzun bir kullanım süresi elde edilebiliyor.
Xiaomi'nin alt markası POCO, yeni bir akıllı telefon tanıttı. POCO M8 Power olarak adlandırılan yeni modelin bütün özellikleri ve fiyatı da tanıtımla beraber açıklığa kavuştu. Büyük batarya, AMOLED ekran, yüksek yenileme hızı ve dahasıyla birlikte geliyor. Ayrıca son derece dikkat çekici bir tasarımı bulunuyor.
POCO M8 Power'ın Özellikleri Neler?
- Ekran boyutu: 6.9 inç
- Ekran teknolojisi: AMOLED
- Ekran çözünürlüğü: FHD+
- Ekran yenileme hızı: 120Hz
- Ekran parlaklığı: 1800 nit maksimum parlaklık
- PWM karartma: 960Hz
- Renk gamı: DCI-P3
- Ekran koruması: Gorilla Glass 7i
- İşlemci: Snapdragon 4 Gen 4
- RAM: 6 GB / 8 GB LPDDR4X
- Depolama: 128 GB UFS 2.2
- Batarya kapasitesi: 8000 mAh
- Kablolu şarj: 45W hızlı şarj
- Ters şarj: 22.5W ters şarj desteği
- Arka kamera: 50 MP ana kamera
- Ön kamera: 8 MP selfie kamerası
- Video kaydı: Ön ve arka kamera ile 1080p video kaydı
- İşletim sistemi: Android 16
- Arayüz: HyperOS 3
- Yazılım güncelleme desteği: 4 yıl güncelleme desteği
- Güvenlik güncellemesi: 6 yıl güvenlik güncellemesi
- Su ve toz dayanıklılığı: IP65 sertifikası
- Ağırlık: Yaklaşık 220 gram
POCO M8 Power'ın Ekran Özellikleri Neler?
POCO M8 Power, 6,9 inç ekran boyutuna sahip. Telefonda film ya da dizi izleme alışkanlığınız varsa size geniş bir alan sunarak beklentilerinizi karşılayacaktır. Ayrıca sosyal medyada gezinmeyi de epey kolaylaştıracaktır. Çözünürlüğü de boyutuna göre ideal. Yazılar net şekilde görünecektir.
Telefonun en büyük artılarından biri, AMOLED ekran teknolojisine sahip olması. Bu sayede siyahlar tam siyah görünecek, renkler daha canlı olacaktır. 120Hz yenileme hızı ile akıcı ekran deneyimi sağlarken 1800 nit maksimum parlaklık değeri ise ekranı güneş altında rahat şekilde görmeye imkân tanıyacaktır.
POCO M8 Power'ın İşlemcisi Nedir?
Cihaz, Snapdragon 4 Gen 4 işlemcisinden güç alıyor. Daha önce Redmi Note 17 5G gibi modellerde de kullanıldığını gördüğümüz bu işlemci, 4 nm üretim süreciyle geliştirildi ki bunun önemli bir avantaj olduğu söylenebilir. Öyle ki değer ne kadar küçük olursa işlemci verimliliği de o kadar yüksek oluyor.
PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile gibi oyunları düşük ayarlarda oynama imkânı sağlarken Mobile Legends Bang Bang gibi daha az güç tüketen daha az karmaşık oyunların ise grafikten çok feragat etmeden keyfini çıkarabiliyorsunuz. Elbette ki Genshin Impact gibi oyunlarda sorunsuz deneyim sunmasını da beklememek gerek.
POCO M8 Power'ın Bataryası Kaç mAh?
POCO'nun yeni telefonu, 8.000 mAh batarya kapasitesi ile geliyor. Bu, cihazı şarj etmeden oldukça uzun bir süre boyunca kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Hatta markanın iddiasına göre günlük kullanımda 3 güne kadar varan bir kullanım süresi söz konusu. Yoğun kullanımda bu süre elbette daha düşük olacaktır.
POCO M8 Power Türkiye'de Satılacak mı?
POCO'nun şu an M8 Pro 5G ve POCO M8 5G de dahil olmak üzere birçok akıllı telefonu Türkiye'de satılıyor. Bunları göz önünde bulunduracak olursak POCO M8 Power'ın da Türkiye'deki kullanıcılarla buluşma ihtimalinin olduğunu söyleyebiliriz. Tabii, konu ile ilgili henüz açıklamada bulunulmadı. O yüzden planların değişiklik gösterebileceğinin altını çizelim.
POCO M8 Power'ın Fiyatı Ne Kadar?
POCO M8 Power, iki farklı sürümle kullanıcıların karşısına çıkıyor. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunan versiyon için 24.999 rupi (12 bin 471 TL), 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunan versiyon içinse 27.999 rupi (13 bin 967 TL) fiyat etiketi belirlendi. Türkiye'de satışa sunulması hâlinde nihai başlangıç fiyatı vergilerle birlikte 23 bin TL'yi bulabilir.
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Editörün Yorumu
POCO M8 Power'ın en büyük avantajının dev bataryası olduğunu düşünüyorum. Cihaz, yüksek batarya kapasitesi sayesinde sürekli şarj cihazı aramaya gerek bırakmıyor. Bana göre diğer bir artısı da nispeten uygun fiyatlı olması. Türkiye'de satışa sunulması durumunda üzerine yapılacak eklemelere rağmen bu avantajını kaybetmiyor. Tüm bunları göz önüne alırsak satış açısından başarılı olması muhtemel.