vivo'nun AMOLED Ekranlı Telefonu Yolda: 7.050 mAh Bataryası Var!

vivo, çok yakında S2 isimli yeni telefonunu kullanıcıların beğenisine sunacak. Şirket, kısa bir süre önce paylaştığı tanıtım posterleriyle yaklaşan cihazın bazı teknik özelliklerini doğruladı. Peki Vivo S2'nin özellikleri neler olacak? İşte merak edilen detaylar!

vivo S2 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6.83 inç

Panel Tipi: AMOLED

Çözünürlük: 1.5K

Yenileme Hızı: 120 Hz

Maksimum Parlaklık: 3.000 nit

İşlemci (Yonga Seti): MediaTek Dimensity 7360 Turbo

Arka Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 32 MP

Video Kayıt: 4K (Hem ön hem arka kamerada)

Kamera Teknolojileri: Aura Light Portrait, Çift Görünümlü Video

Batarya Kapasitesi: 7.050 mAh

İşletim Sistemi: OriginOS 6

Kalınlık / Tasarım: 7.99 mm

Renk Seçenekleri: İpek Beyazı, Safir Mavisi, Kraliyet Bronzu

vivo S2 Ekran Özellikleri Neler Olacak?

vivo S2'de 6,83 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlük ve 120 Hz tazeleme hızlarını destekleyen AMOLED bir ekran mevcut olacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde 90 Hz'e göre daha akıcı bir ekran deneyimi elde edilebilecek. Özellikle menülerde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda bu özellik fazlasıyla işe yarayacak. Telefonun AMOLED paneli ise LCD'ye göre siyah renkleri daha gerçekçi gösterebilecek. Ek olarak diğer renkleri de daha canlı bir şekilde görme imkanınız olacak.

vivo S2 İşlemci Özellikleri Neler Olacak?

Akıllı telefonda MediaTek'in Dimensity 7360 Turbo yonga seti seti kullanılacak. Bu donanım 4 nm üretim teknolojisiyle geliştirildi ve bu da 5 nm veya daha eski yongalardan daha verimli ve daha yüksek performansta çalışabildiği anlamına geliyor. Halihazırda vivo Y51 Pro gibi modellerde de karşımıza çıkan işlemci Genshin Impact, PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile gibi oyunları akıcı bir şekilde çalıştırabiliyor.

vivo S2 Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Üründe 50 megapiksel ana ve 32 megapiksel selfie kamerası bulunacak. Maaelesef şu an için cihazın diğer kamerasının çözünürlüğüne ve türüne ilişkin bir bilgi paylaşılmadı. Bunun dışında şirkete göre modelin hem ön hem de arka kamerası 4K video kaydını destekleyecek. Bu da video çekmeyi seven kullanıcılar için olumlu bir gelişme olarak yorumlanabilir.

vivo S2 Batarya Özellikleri Neler Olacak?

vivo S2'nin en çok dikkat çeken özelliklerinden biri de bataryası olacak gibi görünüyor. Zira telefonda 7.050 mAh'lik bir pilin yer alacağı söyleniyor. Henüz şarj hızları paylaşılmasa da tahmini olarak 40W veya üzeri hızları görmemiz muhtemel.

vivo S2 Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

vivo S2, 6 Ağustos'ta düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak. Bu lansmanla birlikte cihazın tüm özelliklerini ve fiyatını birinci ağızdan öğrenebileceğiz. Bunun dışında ülkemizde vivo Y31 5G, vivo X300 ve vivo V70 gibi çok sayıda telefon satışta. Bu doğrultuda yaklaşan vivo S2'nin de tanıtımın ardından ülkemizde satışa çıkması ihtimaller dahilinde. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

vivo S2 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo'dan henüz S2'nin fiyat etiketine ilişkin bir açıklama gelmedi. Ancak geçmiş sızıntılara göre cihaz 500 dolar civarında bir fiyata sahip olabilir. Bu da güncel dolar kuruyla 23.779 TL'ye karşılık geliyor. Buna ülkemizde uygulanan vergileri de dahil edersek 48 bin 465 TL'ye karşılık geliyor.

Editörün Yorumu

vivo S2 aslında Çinli markanın 2019'da piyasaya sürdüğü S1'in devamı diyebilirim. Bunu bir devam modeli için 7 yıl beklemek zorunda kaldık şeklinde yorumlayabiliriz. Akıllı telefonun teknik özellikleri bence gayet başarılı. Ancak sızdırılan fiyatının biraz pahalı olduğunu düşünüyorum. Bence bu cihaz daha düşük fiyatlara da satışa çıkabilir.