Türk Tarihinden İlham Alan Old War Geliyor! Demosu da Yayınlandı

Türk mitolojisinden ve tarihinden esinlenilen Old War geliyor. Şu an için çıkış tarihi belli olmayan oyunu, yayınlanan oynanabilir demo ile çıkışından önce oynayabilirsiniz. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Old War Nasıl Bir Oyun Olacak?

Pi Games stüdyosunun hem geliştirdiği ve hem de yayıncısı konumunda bulunacağı Old War, sinematik anlatımı ön planda tutan bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Tek oyunculu ve Orta Çağ temalı bir aksiyon-macera oyunu olup, Moğol istilaları döneminde geçen alternatif bir tarihi anlatacak. İlham kaynağı ise Türk mitolojisi ve tarihi oldu.

Oyunda Kara Barsil klanının lideri Adal'ın rolüne bürüneceğiz. Moğol istilaları nedeniyle yurdunu terk etmek zorunda kalan klanımız, yeni bir yaşam kurmaya çalışır iken bu defa da Bizans komutanı Dimitri'nin saldırısına uğruyor. Kampımız yerle bir ediliyor ve halkımız da katlediliyor. Söz konusu saldırının ardından, Adal olarak intikam almak için Bizans komutanının peşine düşeceğiz.

Şu an için herhangi bir çıkış tarihi bulunmayan oyunu, eğer ilginizi çekmiş ise halihazırda deneyebilirsiniz. Buradan ulaşabileceğiniz Steam sayfası üzerinden bilgisayarınıza indirebileceğiniz bir oynanabilir demo bulunuyor.

Ormanlardan, dağ geçitlerinden, harabeye dönmüş yerleşim yerlerinden, askeri kamplardan ve ıssız yollardan geçtiğimiz yolculuğumuz boyunca, Bizans askerlerinin, Moğol akıncılarının, haydutların yanı sıra doğaüstü ve gizemli tehditlerle de mücadele etmek durumunda kalacağız.

Gerçek zamanlı yakın dövüş sisteminin kullanıldığı oyunda, ok ve yay kullanacağız. Ayrıca hikaye odaklı ve doğrusal bir ilerleyiş olacak iken at sırtında keşif ve seyahat de oyunun öne çıkan diğer yönleri oluyor.

Editörün Yorumu

İlk izlenim olarak Old War, Türk mitolojisinden ve tarihinden aldığı ilhamı alternatif bir tarih kurgusuyla birleştirmesi sayesinde benzerlerinden ayrılmaya çalışan bir yolda ilerliyor düşüncesindeyim. Sinematik anlatım, hikâye odaklı ilerleyiş ve yakın dövüş sistemleri dikkat çekici görünse de, oyunun başarısını nihayetinde bu atmosferi ve savaş mekaniklerini ne kadar iyi hayata geçirebildiği belirleyecek. Demo sürümü ile bu konuya ilişkin yeterli fikri verebileceğini düşünüyorum.