Apple'ın Kameralı AirPods Modelinin Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı

Apple, bir süredir yeni kulaklık modeli üzerinde çalışıyor. Şu ana kadar sunulanlardan epey farklı olacak. Öyle ki bu model, kamera ile donatılacak. Aslında normalde bunu görmemizin önünde epey uzun bir süre olduğu düşünülüyordu ama ortaya çıkan son bilgiler, kameralı AirPods'ın tahmin edilenden de yakın tarihte kullanıcıların beğenisine sunulabileceğini gösteriyor.

Kameralı AirPods Ne Zaman Tanıtılacak?

Kameralı AirPods'ın normalde 2027 yılına ertelendiği söyleniyordu ama şirketin iki farklı kameralı AirPods sürümü geliştirdiği söyleniyor. B790 kod adlı model neredeyse hazır durumda. iOS 27 kodlarında söz konusu modele dair bazı atıflara rastlandı. Apple'ın mevcut yol haritasına bakılacak olursa 2026 yılının Eylül ayında tanıtılması oldukça yüksek bir ihtimal.

Bir de B798 kod adlı bir model var. Bunun çok daha gelişmiş versiyon olması bekleniyor. Tahmin edebileceğiniz gibi, şu an kullanıma hazır durumda değil. 2027 yılından önce piyasaya sürülmesi de pek olası görünmüyor. Teknoloji devi muhtemelen ilk olarak daha basit ama kesinlikle ses getirecek kameralı AirPods'ı piyasaya sürecek. Gelecek yıl da bunun daha da gelişmiş bir sürümünü kullanıcılarla buluşturacak.

Kameralı AirPods Hangi Özelliklere Sahip Olacak?

Kameralı AirPods'ın hangi özelliklerle birlikte geleceği henüz kesinleşmedi ama söylentilerden, Apple'ın şu anki stratejisinden ve çalışma prensibinden hareketle birkaç tahminde bulunabilir. Her şeyden önce şunu netleştirelim: Kamera, fotoğraf çekmek için kullanılmayacak. Bunun yerine kulaklığa bir tür göz kazandıracak.

Apple'ın yapay zekası ile desteklenecek olan model, kamera sayesinde çevre farkındalığına sahip olacak. Kullanıcılara etrafta ne varsa onun hakkında bilgi sağlayacak. Yapay zeka sayesinde nesneleri tanımlayabilecek, bir nesne ya da yer hakkında kapsamlı bilgiler sağlayabilecek. Yani görsel açıdan hemen hemen her soruya yanıt verecek.

Kameralı AirPods'ın Tasarımı Nasıl Olacak?

Kameralı AirPods'ın tasarımı henüz netleşmiş değil ama AirPods Pro 3'e benzeyeceği söyleniyor. Şirket, bu zamana kadar hep kulaklıklarını mümkün olduğunca sade tutmaya odaklandı. Muhtemelen bu da mümkün olduğunca minimalist bir tasarıma sahip olacak. Tabii, kamera dolayısıyla sap kısmı önceki modellere göre biraz daha uzun olabilir.

Kameralı AirPods Türkiye'de Satılacak mı?

Apple'ın kameralı AirPods modelinin Türkiye'de satılma ihtimali oldukça yüksek. Şimdiye kadarki her AirPods modeli Türk tüketicilerle buluşturuldu. Tabii, kameralı olacağı için şu an 15 bin 499 TL'ye satılan AirPods Pro'nun daha üzerinde bir fiyata (tahminen 20-25 bin TL civarında) sahip olması muhtemel.

Editörün Yorumu

Kameralı AirPods'ın epey ilgi görecek bir kulaklık olduğunu düşünüyorum ama önceki modellere göre daha yüksek bir fiyat etiketine sahip olması muhtemel. Bu yüzden önceki kulaklıklar gibi geniş bir kullanıcı kitlesinin ilk tercihi olmayabileceğini söyleyebilirim. Tabii, fiyat uygun seviyede tutulursa -aşırı ucuz modelden bahsetmiyorum, ideal bir seviyede olması yeterli- yine de satış açısından önemli bir başarı elde edecektir.