Sevilen Assassin's Creed Oyununun Fiyatı 1.770 TL Ucuzladı! Fırsatı Kaçırmayın

Assassin's Creed hayranlarını fazlasıyla sevindirecek bir gelişme söz konusu. Steam bu kapsamda 2018'de piyasaya sürülen Assassin's Creed Odyssey'in fiyatında çok ciddi bir indirim yaptı. Peki bu kampanya tam olarak ne zamana kadar devam edecek? İşte Assassin's Creed Odyssey'in indirimli fiyatı!

Assassin's Creed Odyssey Steam'de Kaç TL İndirime Girdi?

Assassin's Creed Odyssey Steam tarafından başlatılan son kampanyayla birlikte yüzde 80 oranında indirime girdi. Yani oyunu 15 Haziran'a kadar 47,99 dolar (2.214 TL) yerine 9,59 dolara (442 TL) satın alabileceksiniz. Kısacası indirimle birlikte oyunun fiyatında 1.772 TL'lik bir düşüş oldu diyebiliriz.

Assassin's Creed Odyssey Xbox'ta Kaç TL?

Assassin's Creed Odyssey'in Xbox versiyonunda da benzer bir durum söz konusu. Zira yapımın Xbox mağazasına baktığımızda 600 TL yerine 120 TL'ye satıldığını görebiliyoruz. Bunun dışında Game Pass Premium, Game Pass Ultimate veya Ubisoft+ Premium aboneliklerinden birisine sahipseniz yapımı herhangi bir ücret ödemeden de oynayabilme imkanınız var.

Assassin's Creed Odyssey PlayStation'da Kaç TL?

Oyunun PlayStation sürümünde ise şu an için bir indirim görünmüyor. Yapım şu anda 600 TL'lik bir fiyat etiketiyle satışta. Ancak burada da oyunun PlayStation Plus Extra gibi abonelik paketlerinde yer aldığını söyleyebiliriz. Yani PlayStation'da da ek bir ücret ödemeden Assassin's Creed Odyssey'i oynama şansınız olacak.

Assassin's Creed Odyssey Nasıl Bir Oyun?

Assassin's Creed Odyssey aksiyon-rol yapma konseptine sahip bir açık dünya oyunu diyebiliriz. Yapım Antik Yunanistan'da ve Peloponez Savaşı sırasında geçiyor. Oyuncular olarak Alexios veya Kassandra karakterlerinden birini seçerek maceraya başlıyorsunuz. Oyunda diyalog seçimleri, kapsamlı görevler ve birden fazla son gibi ilgi çekici detaylar mevcut.

Assassin's Creed Odyssey Sistem Gereksinimleri Neler?

MİNİMUM: İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64bit versions only) İşlemci: AMD FX 6300 @ 3.8 GHz, Ryzen 3 - 1200, Intel Core i5 2400 @ 3.1 GHz Bellek: 8 GB RAM Ekran Kartı: AMD Radeon R9 285, NVIDIA GeForce GTX 660 (2GB VRAM with Shader Model 5.0) DirectX: Sürüm 11 Depolama: 46+ GB kullanılabilir alan İlave Notlar: Video Preset: Lowest (720p)



ÖNERİLEN: İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64bit versions only) İşlemci: AMD FX-8350 @ 4.0 GHz, Ryzen 5 - 1400, Intel Core i7-3770 @ 3.5 GHz or better Bellek: 8 GB RAM Ekran Kartı: AMD Radeon R9 290, NVIDIA GeForce GTX 970 (4GB VRAM with Shader Model 5.0) or better Depolama: 46+ GB kullanılabilir alan İlave Notlar: Video Preset: High (1080p)



Editörün Yorumu

Assassin's Creed Odyssey ilk çıkış yaptığı dönemde satın alıp oynadığım oyunlardan birisi. Ben gizlilik ve suikast oyunlarını sevdiğimden o dönemde bu yapım fazlasıyla hoşuma gitmişti. Bu nedenle an itibariyla yüzde 80 indirimde olduğundan fırsatı kaçırmayıp satın almanızı öneriyorum. Şimdi oynamasanız bile boş bir vaktinizde deneyebilirsiniz.