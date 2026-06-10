Roblox, Belirli Yaşın Altındakilere Tamamen Yasak Getirdi

Türkiye'de iki yıldır erişime engelli platformlar arasında yer alan Roblox, 15 yaş altına sosyal medya yasağı getiren düzenlemeye uygun adımı atan ilk platform oldu. Şirket, yeni yasal düzenlemenin gerekliliklerini karşılamak üzere 15 yaşın altındaki kullanıcıların platformu kullanmaya başlaması ya da devam etmesini engellemeye başladı.

Roblox Oyunlarını 15 Yaşın Altındakiler Oynayamayacak mı?

NTV'de yer alan habere göre Roblox, 15 yaşın altında olan kişilerin artık platformda hesap oluşturmasına ve giriş yapmasına izin vermiyor. Bu kararın arkasında ise TBMM'de (Türkiye Büyük Millet Meclisi) kabul edilen sosyal medya düzenlemelerini de barındıran kanunun Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesi yatıyor.

Yeni yasal düzenleme hem sosyal medya platformlarını hem oyun sağlayıcıları hem de oyun dağıtıcılarını kapsıyor. Roblox, çoğu kişi tarafından "oyun" olarak nitelendirilse de esasında çok sayıda oyunu içeren büyük bir oyun platformu olarak hizmet veriyor. Türkiye'de uzun bir süredir erişim engelinin bulunması nedeniyle şu an erişilemeyen platformun yönetimi, son birkaç yıl içinde Türkiye'ye geri dönmek için birçok adım attı.

Erişilebilen oyunlara sınırlama getiren çocuk hesapları ve oyun içi oluşturulan ögelerin (örneğin çizim oyunlarında hazırlanan görseller) yapay zeka ile denetimi gibi önemli güvenlik önlemleri alan şirket, daha önce Türkiye'deki yasağın kalkması için tüm gereklilikleri yerine getireceğine işaret etmişti. Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan da Roblox'un erişim engelinin bir süre sonra kalkabileceğine işaret eden açıklama gelmişti. Roblox'un Türkiye'de yürürlüğe giren yasal düzenlemenin gerekliliklerini yerine getiren ilk platform olmasının ise onun Türkiye'ye geri dönme sürecini hızlandıracağı düşünülüyor.

Sosyal Medya Düzenlemesi Neler İçeriyor?

Geçen ayın başında Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren sosyal medya düzenlemesi, en başta 15 yaşın altındaki çocukların sosyal medya platformlarında hesap oluşturmasının engellenmesi şartını getiriyor. Bu şartın karşılanması için de sosyal medya platformlarının yaş doğrulama sistemi geliştirmesi ve sunması gerekiyor. Hâlihazırda Facebook, Instagram ve daha birçok platformda aktif olarak yaş doğrulama özelliği mevcut. Bunların haricindekiler ise en kısa sürede kullanıcıların 15 yaşın altında olup olmadığını tespit eden bir sistem sağlamak zorunda olacak.

Yeni düzenleme kapsamında platformların zararlı içeriklere en geç 1 saat içinde müdahalede bulunması gerekecek. Ayrıca kullanıcılar için aldatıcı olabilecek veya dolandırıcılık amacı taşıyan reklamların engellenmesi için de kayda değer adımlar atılacak. Bu arada düzenleme yalnızca sosyal medya platformlarını ilgilendirmiyor.

Oyun sağlayıcıları artık oyunları yaş kriterlerine uygun olarak derecelendirerek sunacak. Şu an yaygın olarak Avrupa yaş derecelendirme sistemi kullanılıyor fakat konu ile ilgili detaylar paylaşılmadığı için bunun yeterli olup olmayacağı şimdilik belli değil. Bu arada günlük erişimi 100 binden fazla olan oyun dağıtıcılarının (Steam vb.) Türkiye'de temsilci bulundurması şart olacak. Diğere yandan ebeveynlere de ekran süresi ve oyun içi harcamaları kontrol etmelerini sağlayacak araçlar sunmakla yükümlü olacaklar.

Editörün Yorumu

Bana göre Roblox, yeni yasal düzenlemenin gerekliliklerini karşılayan ilk platform olarak Türkiye'deki erişim engelinin kalkması için tüm gereklilikleri yerine getirmekte kararlı olduğunu gösteriyor. Şirket, Türkiye'deki erişim engelinin kaldırılması için uzun süredir çalışıyor ve bu son hamlesi, Türkiye'ye geri dönme olasılığını bir hayli artırdı. Özellikle bu adımın ardından önümüzdeki birkaç ay içinde açılabileceğini düşünüyorum.