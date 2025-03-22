Ubisoft'un Yüzü Gülüyor: Yeni Assassin’s Creed Oyunu, Listeleri Altüst Etti!

Oyun dünyasının devlerinden Ubisoft, 20 Mart 2025’te efsanevi Assassin’s Creed serisinin en yeni üyesi Assassin’s Creed Shadows’u piyasaya sürdü. Kısa sürede büyük bir popülarite kazanan yapım, oyuncuların yoğun ilgisiyle karşılandı. Gelen son bilgilere göre Assassin’s Creed Shadows, serinin bazı oyunlarını şimdiden geride bırakmayı başardı. İşte ayrıntılar!

Assassin’s Creed Shadows, 2 Milyon Satışı Aştı

Ubisoft tarafından yapılan açıklamaya göre Assassin’s Creed: Shadows, 2 milyon kopya satışı aştı. Böylelikle sırasıyla 2017 ve 2018 yıllarında çıkan Assassin's Creed: Origins ve Assassin's Creed: Odyssey oyunlarını geride bıraktı.

Mevcut verilere göre Assassin’s Creed: Shadows, 2020’de piyasaya sürülen Assassin’s Creed Valhalla'dan sonra serinin en başarılı ikinci oyunu olarak görülüyor. Tabii bu unvanını sonsuza kadar elinde tutacak diye bir şey yok. Önümüzdeki yıllarda çıkacak yeni yapımlar ile durum değişebilir.

Assassin’s Creed Shadows Nasıl Bir Oyun?

Feodal Japonya’da geçen Assassin’s Creed Shadows, oyunculara iki farklı ana karakterin kontrolünü sunuyor: samuray Yasuke ve shinobi Naoe. Her karakterin oynanış tarzı kendine özgü. Yasuke, ağır zırhı ve güçlü saldırılarıyla doğrudan çatışmalara girerken, Naoe çevik hareketleri ve gölgeler arasına saklanarak gerçekleştirdiği suikastlarla gizliliğe odaklanıyor.

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