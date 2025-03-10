Assassin's Creed Shadows'dan İlk Oynanış Videosu!

Assassin's Creed Shadows, bizleri 16. yüzyıl Japonya'sına, yani Azuchi-Momoyama dönemine götürüyor. Bu dönem, Japon tarihinin en kaotik ve savaşlarla dolu zamanlarından biri. Oyunda Naoe ve Yasuke adlı iki farklı karakteri yönetiyoruz.

Naoe, Iga vilayetinden bir Şinobi Suikastçı. Gölge gibi hareket eden, sessizce düşmanlarını alt eden bir savaşçı. Yasuke ise gerçek tarihten esinlenmiş Afrika kökenli bir samuray olarak öne çıkıyor. Bu iki karakterin yolları çalkantılı Sengoku döneminde kesişiyor ve biz de onların hikâyelerine tanıklık ediyoruz.

Oyuncuların merakla beklediği bu yapım için tam 20 dakikalık oynanış videosu yayınlandı.

İşte video Assassin's Creed Shadows oynanış videosu:

İki Karakter, İki Farklı Oynayış Tarzı

Naoe'nin oynanışı tamamen gizliliğe dayanıyor. Sessizce ilerleyebiliyor, düşmanlarını gizlice öldürebiliyor ve klasik bir Assassin gibi gölgelerin içinde kaybolabiliyor. Yasuke ise tam tersine, güç ve kılıç ustalığı ile ön plana çıkıyor; dümdüz düşmanlarının üzerine yürüyerek rakiplerini yere seriyor.

Ubisoft, Assassin's Creed Shadows için inceleme kodlarını göndermeye başladı. Bu da demek oluyor ki oyun artık son aşamaya geldi.