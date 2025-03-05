Assassin's Creed Shadows Ne Kadar Zor? Oyun Çıkmadan Oynama Süresi Ortaya Çıktı

Ubisoft'un Assassin's Creed Shadows'u görücüye çıkarmasına nihayet iki hafta kaldı. Oyuncular uzun zamandır oyunun çıkmasını dört gözle bekliyordu.

Bu evrede daha oyun piyasaya sürülmemiş olmasına rağmen kopyasını eline geçirenler olmuştu. Oyunun lansmanı uzun süre ertelendi; son aşamada yaşanan aksilikler ve özellikle Japon tarihi ve kültürü yaklaşımındaki tartışmalar nedeniyle bekleme süresi daha fazla uzadı.

Ancak artık bekleyiş bitiyor...

30-40 Saatlik Oyun Deneyimi

Geliştirici ekibin kreatif direktörü Jonathan Dumont, oyunun ana hikayesini düz bir şekilde takip ederseniz 30 ila 40 saat arasında süreceğini söyledi. Ancak oyunu tüm detaylarıyla keşfetmek ve Platinum Trophy ya da Achievement peşinde koşanlar için bu süre 80 saate kadar çıkabiliyor.

Bu verilere bakınca anlıyoruz ki Assassin's Creed Shadows, önceki Assassin's Creed Valhalla'dan daha ölçülü bir deneyim sunacak. Tüm yan aktiviteler ve detaylı keşiflerle oyun süresinin uzayacağı söyleniyor. Mirage ise Valhalla'nın bir yan ürünü gibi algılanıyor.

Dumont ile yapılan röportajda oyuna dair pek çok bilgi elde edildi. Bu oyunda Japonya temasını seçmesinde hem doğal dünyanın hareketliliğinin hem de teknolojinin artık bu hikayeyi anlatmaya uygun hale gelmesinin etkili olduğu bildirildi.

Ekibin en önemli hedeflerinden biri de, Japon hayranlarına oyuna ne kadar emek verdiklerini göstermek.

Açık Dünya, Japon Kültürü ve Dinamiklerle...

Söylediğine göre geliştiriciler, oyuncuların internetteki yorumlarını yakinen takip ediyor ve ona göre aksiyon alıyormuş. Oyuncu geri bildirimlerine göre New Game+ ve diğer modlar oyuna eklenebilir. Ayrıca oyunca mini-game denilen ufak çaplı etkinlikler de var ve karakterinizin bilgi kazanmasını sağlıyor.

Dövüş sisteminde dinamik kesim özelliği var: Kılıcınızın değdiği yerde kesimler yapılıyor ve bu da oyunun akışını değiştiriyor.

Oyunun açık dünyası geniş, dinamik ve "soluk alır gibi"; mevsimler, hava durumu, gece-gündüz geçişleri gibi etkenler ortamı daha canlı hale getiriyor. Yeni oyun mekanikleri arasında; ışık ve gölge temelli gizlilik, yerde yatma, halat çekme (grappling hook), gözlem yapma, casusluk ağı sistemi ve özelleştirilebilir sığınak bulunuyor.

PS5 ve Xbox Series X için hem 60 FPS Performans hem de 30 FPS Kalite modları sunuluyor. PS5 Pro, her iki modda da geliştirilmiş bir deneyim sağlarken, Xbox Series S'in teknik detayları daha sonra duyurulacak.