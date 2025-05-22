Assassin's Creed: Shadows'a Claws of Awaji DLC'si ve Co-Op Modu Geliyor

Çıkışıyla Ubisoft'un ayağa kalkmasını sağlayan Assasin's Creed: Shadows oyunu için genişleme paketi (DLC) müjdesi geldi. Insider Gaming'den Tom Henderson'ın haberine göre; Assassin's Creed Shadows için planlanan ilk indirilebilir içerik olan Claws of Awaji, yaklaşık 10 saatlik ekstra oynanış sunacak.

Yeni bir silah türü, yetenekler, ekipmanlar ve bazı oynanış mekaniklerini beraberinde getirecek olan paketin çıkışı için net bir tarih verilmemiş olmasına rağmen Ubisoft'un genel yayın takvimine göre Eylül-Ekim civarında görücüye çıkması bekleniyor. Assassin's Creed Shadows cephesinde işler şimdilik yolunda gidiyor. O sebeple bir erteleme beklenmiyor.

AC: Shadows Co-Op Modu Müjdesi

Gelen haberlere göre DLC paketinin yanı sıra oyunda henüz duyurulmamış çok oyunculu iş birliği modu olacak. Bu modun kod adı "LEAGUE" ve 2026 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak akıllara ilk geleceği gibi oyuncular bu modda ana karakterler Naoe ve Yasuke'yi kontrol etmeyecek. Onun yerine hikayede bu ikilinin de ötesine geçilecek ve daha geniş bir anlatım oyuncuya aktarılacak.

Çok Oyunculu (Multiplayer) Mod ve Remake

Ubisoft'un daha büyük planları arasında, 18 kişilik çok oyunculu bir oyun olan "Invictus" kod adlı bir proje ve Assassin's Creed Black Flag'in "Obsidian" isimli bir remake'i de var. Her iki oyun da geliştiriliyor, ancak kesin çıkış tarihleri henüz netleşmedi.