Assassin's Creed'in Yaratıcısı Tek Laf Etmeden Çekip Gitti! Projeleri Yarım Bıraktı

PlayStation iş birliğiyle kurulan Haven Studios'un başındaki isim Jade Raymond tek bir kelime dahi etmeden stüdyodan ayrılma kararı aldı. Assassin's Creed serisinin arkasındaki yaratıcı beyin olan Raymond, bu stüdyoyu 2021 yılında kurmuştu ama şimdi geride bırakıyor. Sony cephesi ise konuyla ilgili çalışanlara herhangi bir bilgi vermedi veya açıklama da yapmadı. Şimdilik kulislerde dönen bilgiler var elimizde; Raymond'un ayrılması, stüdyonun ilk oyunu üzerinde yapılan dış testlerin ardından geldi.

Peki ne oldu da testlerden sonra ayrılma kararı aldı? Oyun beklentilerini karşılayamadı mı? Gelin işin özüne beraberce inelim.

Payday Tarzı Multiplayer: Fairgames

Raymond'un üzerinde çalıştığı oyun "Fairgames" adıyla duyurulmuştu. Payday tarzı bir çok oyunculu soygun temalı shooter olarak planlanan bu yapım, Sony'nin son dönemde fazlasıyla eleştirilen live-service (canlı servis) oyun stratejisinin bir parçasıydı ama Concord gibi başarısız projelerin ardından bu stratejide geri adım atılmaya başlanmıştı.

Geçtiğimiz yılın Eylül ayında Fairgames için Sony içinden gelen sinyaller pozitifti. O günden bu yana artık ne değiştiyse hikayenin sonu bile gelmeden Raymond ayrılma kararı aldı. Bu da demektir ki ya o bilgiler yanıltıcıydı ya da dış testler iç beklentilerle uyuşmadı.

Assasin's Creed'i Yarattı ama Sonra Düşüşe Geçti

Jade Raymond'un oyun dünyasındaki yolculuğu, Assassin's Creed gibi dev bir seriyi yaratmasıyla başlamıştı. Ancak o zamandan bu yana kariyeri biraz düşüşe geçti. Google'ın büyük umutlarla başlattığı fakat hüsranla sonuçlanan Stadia projesinde de yer almış, o macera da 2023'te sona ermişti.

Şimdi ise Haven'dan ayrılmış olması, özellikle de ilk oyun piyasaya bile çıkmadan bu kararı alması bir iç karışıklığı veya Raymond'un projelerinde işlerin pek de istendiği gibi gitmediğini gösteriyor. Raymond'un ayrılığından sonra Haven stüdyosuna ne olacağı ise halen bilinmiyor.