Assassin's Creed Shadows'un Karakterleri Oyunculara Romantizm Yaşatacak!

Assassin's Creed serisinin en son oyunu Mirage'da romantik ilişkilerin olmamasından sonra gelen Shadows’un karakterler arasındaki ilişkiler için büyük bir gelişme yaşandı.

Ubisoft, Assassin's Creed Shadows'un kahramanları Naoe ve Yasuke için romantik seçenekler sunacağını resmen doğruladı.

Assassin's Creed Shadows'ta Platonik İlişkiler de Olacak

Assassin's Creed Shadows'ta romantizm, önceki oyunlardan farklı olacak. Odyssey ve Valhalla'da hangi kahramanı seçerseniz seçin aynı karakterle romantik ilişki kurabiliyordunuz. Shadows'ta ise Naoe ve Yasuke'nin romantik ilişkileri bireysel hikayelerine özel olacak ve oyun boyunca gelişen platonik ilişkileri de içerecek.

Shadows’ta benzersiz gelişmiş ilişkilere yer verdiklerini belirten geliştirici Brooke Davies, "İnsanlarla gerçekten yakınlaşma, insanları tanıma, Naoe ve Yasuke için her türlü farklı ilişkiyi keşfetme şansı yer alacak” açıklamasında bulundu.

Ayrıca bu derin romantik ilişkilerin yanında daha yüzeysel ilişkilerin de olacağı söyleniyor ama hangi karakterler arasında yaşanacağıyla ilgili henüz net bir bilgi verilmedi.

İsteğe bağlı pasifist bir oynanışa izin verecek bir nakavt mekaniği ve savaşı ve geçişi etkileyen değişen mevsimlere sahip bir açık dünya da sunacağı açıklanan Assassin's Creed Shadows'un 15 Kasım'da PlayStation 5, Xbox Series X|S, Amazon Luna ve PC için çıkması merakla bekleniyor.