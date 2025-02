Steam Next Fest Başladı! Yüzlerce Oyunu Ücretsiz Oynayın

Çok sayıda oyuncu tarafından uzun süredir merakla beklenen Steam Next Fest etkinliği başladı. Bu etkinlik ile birlikte geliştirilme aşamasındaki yüzlerce oyunun demo sürümü oynanabilir hâle geldi. Bu sayede satın almak istediğiniz oyunları herhangi bir ücret ödemeden deneyebilirsiniz.

Steam Next Fest Neler Sunuyor?

24 Şubat itibarıyla başlayan Next Fest 3 Mart 2025 Pazartesi günü TSİ 21.00'de sona erecek. Belirtilen tarihe kadar çok sayıda oyunun demo sürümünü ücretsiz şekilde oynayabilirsiniz. Steam sayfasının üst kısmında "size özel", "türe göre", "temaya göre" ve "özelliğe göre" dahil çeşitli sekmeler bulunuyor.

Seçtiğiniz sekmeye göre çeşitli filtreleme seçenekleri de bulunuyor. Bu sekmeler ve filtreleme seçenekleri, yeni oyunlar keşfetmenize yardımcı oluyor. Öne çıkan oyunlar arasında Gothic 1 Remake, Game of Thrones: Kingsroad, RoadCraft, The First Berserker: Khazan, DARKEST DAYS, Deliver At All Costs ve daha pek çok yapım bulunuyor.

Etkinlik sadece demolarla sınırlı değil. Bu süreçte geliştiriciler tarafından yapılan canlı yayınları izleyebilir, yayın esnasında çeşitli sorular sorabilir ve böylece oyunlara dair merak ettiğiniz soruların yanıtını alabilirsiniz. Steam'de Next Fest sayfasında bulunan "canlı yayınlar" sekmesinden yayınlara ulaşabilirsiniz.

2025 yılında iki Next Fest etkinliği daha yapılacak. İkinci Next Fest etkinliği 9-16 Haziran, üçüncü Next Fest etkinliği ise 13-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu tarihlerde de çok sayıda oyunun demosu oynanabilecek.