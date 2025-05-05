Ubisoft Çıldırdı: Tam 9 Yeni Assassin's Creed Yapımı Yolda!

Oyun dünyasının önde gelen isimlerinden Ubisoft, ünlü oyun serisi Assassin’s Creed için vites artırmış durumda. Şirketin şu anda 9 farklı Assassin’s Creed oyunu üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.

Aktarılanlara göre firmanın yeni yapımlarından bazıları farklı oynanış türleribe ve platformlara hitap edecek.

6 Yıl İçinde Birbirinden Farklı 9 Assassin Creed Oyunu Piyasaya Sürülecek

Sektörel kaynaklardan gelen son bilgilere göre Ubisoft, Assassin’s Creed serisinin önümüzdeki altı yılını kapsayan kapsamlı bir yol haritası oluşturdu. Şirketin bu süre zarfında seriye iki yeni rol yapma oyunu (RPG), üç yeniden yapım (remake), daha küçük ölçekli ve farklı bir oyun deneyimi sunacak bir bağımsız yapım, iki çok oyunculu proje ve bir de mobil oyun ekleyeceği söyleniyor.

Söz konusu oyunlardan birinin halihazırda geliştirildiği bilinen Assassin’s Creed Codename Red olduğu, bir diğerinin ise Cadı temalı Codename Hexe'in olduğu bildiriliyor. Bahsi geçen mobil oyunun Jade ismine sahip olacağı, çok oyunculu yapımların ise Infinity ve Invictus adlarını alacağı da gelen bilgiler arasında.

Son yıllarda gelen eleştiriler ve ilgi kaybının ardından Ubisoft'un, Assassin's Creed serisini yeniden canlandırmak için çalışmalarını hızlandırdığını söylemek mümkün. Firmanın pek çok kişinin beğenisini toplayan Shadows yapımının ardından artık daha farklı temalara çok oyunculu içeriklere sahip oyunlar geliştirmeyi hedeflediği belirtiliyor.

9 farklı projenin eş zamanlı geliştirilmesi, Ubisoft adına büyük bir yatırım ve aynı zamanda önemli bir risk. Serinin hayranları ise bu projelerin ne kadar yenilik getireceğini ve Assassin’s Creed evrenine nasıl bir soluk katacağını büyük bir merakla bekliyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...