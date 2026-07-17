Aston Martin'den Call of Duty İçin Müthiş SUV: Dreadnought

Aston Martin'i şimdiye kadar hep şık otomobilleri ile tanıdık. İngiliz üretici tarafından üretilen SUV model DBX bile şık tasarımı ile öne çıkıyor. Aston Martin tarafından ortaya konan son araç ise daha önce ürettikleri tüm modellerden ayrılıyor. İşte karşınızda Aston Martin ve oyun şirketi Activision ortaklığının ürünün olan Dreadnought.

Aston Martin Dreadnought Neden Tasarlandı?

Tüm heybeti ve etkileyici tasarımı ile karşımıza çıkan Aston Martin Dreadnought maalesef gerçek hayatta karşımıza çıkamayacak. Activision ortaklığı ile meydana bu etkileyici arazi aracı Call of Duty: Modern Warfare 4 oyunu için tasarlandı. Dreadnought, Modern Warfare 4'ün DMZ modunda oyunculara hizmet edecek.

Bu ilgi çekici araç adını 20. yüzyılın başlarında deniz savaşlarında devrim yaratan HMS Dreadnought isimli İngiliz savaş gemisinden alıyor. Dönemin en büyük, en hızlı ve en kalın zırha sahip olan gemisi olan HMS Dreadnought kömür yerine buhar türbinli motor kullanmasıyla da öne çıkıyordu. Dread (korku) ve Nought (hiç) sözcüklerinin birleşimi ile meydana gelen isim 'hiçbir şeyden korkmayan veya korkusuz' anlamına geliyor.

Dreadnought'un Özellikleri Neler?

Oldukça keskin çizgilere sahip iki kapılı bir SUV olarak karşımıza çıkan Dreadnought, Aston Martin'in ünlü ön ızgarasına ev sahipliği yapıyor. Dreadnought, yerden yüksek yapısı, büyük tekerlekleri ve entegre aydınlatma elemanları ile adeta bir distopya filminden çıkmış gibi görünüyor. Arka bölümdek dörtü egzoz çıkış ve 'ducktale' benzeri spoyleri de yine aracın vahşi görünümüne katkı sağlıyor.

Aston Martin iç mekanda ise teknoloji, lüks ve klasik çizgileri birleştirmiş. İlk bakışta basit bir iç mekan gibi görünse de detaylarda oldukça özenildiğini görüyoruz. Dikkat çekici direksiyon simidinin arkasındaki ikili göstergelerin yanı sıra yolcu tarafında ince uzun bir ekran yer alıyor. Bunun yanı sıra karbon fiber döşemeler, Oxford deri ve altın rengi detaylar ile iç mekana Aston Martin dokunuşları eklenmiş.

Dreadnought Hangi Motora Ev Sahipliği Yapıyor?

Her ne kadar oyun için tasarlanmış olsa da bu etkileyici SUV kağıt üzerinde bir güç ünitesine sahip. Aston Martin'in spor otomobillerinden hatırladığımız V12 motorlara yer verilen araçta doğal olarak dört tekerlekten çekiş sistemi yer alıyor. Süper otomobil benzeri bir performans sunan araçta gelişmiş zırh teknolojisi ve çeşitli savaş sistemleri de yer alıyor.

Call of Duty: Modern Warfare 4 Ne Zaman Çıkacak?

Call of Duty: Modern Warfare 4, 23 Ekim 2026 tarihinde PlayStation 5, XBox Series X/S, Nintendo Switch 2 ve bilgisayarlarda piyasaya sürülecek. Dreadnought'ı da ile defa bu oyunla birlikte görme fırsatı yakalayacağız. Ekim ayında çıkacak oyunun ön alım fiyatı ise şu anda Steam'de 69,99 dolar olarak karşımıza çıkıyor. Vault Edition ile satın almak istediğinizde ise 99,99 dolar ödemeniz gerekecek.

Editörün Yorumu

Aston Martin her zaman beni tasarımı ile etkilemeyi başarmıştır. Sahip olduğu şık çizgileri ile otomotiv dünyasında her zaman farklı bir yeri olan Aston Martin, şimdi ise farklı bir tasarım ile yine dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Dreadnought hem tasarımı, hem özellikleri hem de ismi ile önümüzdeki dönemde oyun dünyasında adından çokça söz ettirebilir. Keşke otomotiv dünyası için de aynı şeyi söyleyebilseydim.