Aston Martin'den V12 Motorları Korumak İçin İlginç Plan!

Otomotiv endüstrisi büyük bir değişim geçiriyor. Sıkılaşan emisyon kuralları ile artık markalar elektrifikasyona yönelmiş durumda. Artık çoğu üretici geleneksel içten yanmalı motorlardan uzak duruyor. Süper otomobil üreticileri bile artık elektrikli modellere yönelmiş durumda. Aston Martin'in ise bu konuda farklı düşünceleri var.

Aston Martin, V12 Motorları Nasıl Hayatta Tutacak?

İngiliz üretici, geleneksel içten yanmalı motora sahip modellerin müşterileri için hâlâ önemli bir yere sahip olduğunun farkında. Ancak Avrupa ve ABD regülasyonlarına uymak zorunda olan şirket özellikle V12 motorlar konusunda farklı bir yol izlemeyi düşünüyor. Aston Martin, regülasyonlara uymak için elektrik gücü eklemek yerine V12 motorlu araç satışını sınırlayacak.

Aston Martin CEO'su Martin Hallmark, V12 motorları bünyelerinde tutmak için çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Buna göre, İngiliz şirket yılda 1.000 taneden az V12 motorlu araç satışı yaparsa regülasyonlardan sıyrılabilecek. Şirket satışlarını 1.000 adedin altında tutarak en az 2035 yılına kadar V12 motorlu araç üretimine devam edebilecekleri inancında.

V12 Motorlu Aston Martin Modelleri Hangileri?

İngiliz üreticinin model gamında V12 motorlu olarak şu anda sadece Vanquish modeli yer alıyor. Aston Martin, Vanquish satışlarına devam edebilmek adına modelin yıllık üretimini sınırlayacak. Çok daha nadir hâle gelecek olan modelin bu yüzden fiyatları da artabilir.

Şirket diğer yandan özel üretim modellerinde de V12 motorları kullanmayı sürdürmek istiyor. Üretimi 38 adet ile sınırlı olan Valiant ve 110 adet üretilecek olan Valour gibi modeller Aston Martin'in bünyesinde olmayı sürdürecek. Şirket böylelikle müşterilerine V12 motorlu araçlar sunmaya devam edebilecek.

Aston Martin Elektrikli Model Üretmeyecek Mi?

V12 motorlu modellerini 1.000 adedin altında tutacak olan Aston Martin'in bu yüzden diğer modellerinde ise elektrik gücünden faydalanması gerekiyor. Şirket bu konuda ilk olarak şarj edilebilir hibrit modellere göz atsa da bu modellerin yeterli kadar verimli olmadığını düşünüyor. Şirket CEO'su bu yüzden gözünü geleneksel hibrit güç ünitelerine çevirmiş durumda.

Yeni geliştirdikleri mimarilerini tüm modellerinde kullanmayı planlayan şirket, böylece maliyetleri önemli oranda azaltacak. Bu mimariyi hibrit güç ünitesine göre geliştiren şirket; spor otomobillerini, süper otomobillerini ve SUV modelleri tek bir çatı altında toplayacak. Hibrit güç ünitesi ile gelen daha karmaşık yapı ve ağırlık bu platform ile mümkün olduğunca telafi edilmeye çalışılacak. Ayrıca arka tekerlekten yönlendirme gibi sistemler sayesinde araçların daha hafif hissettirmesi hedefleniyor.

Daha akıllı üretim süreçleri ve gelişen mimari ile yeni nesil Aston Martin modelleri daha düşük maliyetli ve verimli olacak. Diğer yandan İngiliz üretici tamamen elektrikli model planlarını ise ertelemiş durumda. Şu anda hibrit modellere yönelmiş durumda olan şirketin ilk elektrikli otomobilinin en erken 2030 yılında yollara çıkması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Elektrikli otomobiller kaçınılmaz gibi görünse de özellikle birçok kişi içten yanmalı motorlardan vazgeçmek istemiyor. Bunun arkasında ise mantıktan çok keyif alma yatıyor. Elektrikli otomobiller çok daha verimli ve belki düşük maliyetli olsa da geleneksel bir motora sahip olan aracın verdiği zevten vazgeçmek oldukça zor.

Özellikle milyon dolarlık araçlara binebilen kişileri düşündüğümüzde, bu insanlar ne kadar pahalı olursa olsun V12 motora sahip araçlara binmeye devam etmek istiyor. Görünen o ki gelecekte içten yanmalı araç satın almak oldukça pahalı bir hobi hâline gelecek. Aston Martin de tam olarak bunu yapıyor. Elektrikli otomobil planlarını iptal eden Lamborghini de regülasyondan gelen cezaları müşterilere yansıtarak içten yanmalı araç üretmeye devam edeceklerini açıklamıştı.