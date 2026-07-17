8000 mAh Bataryalı Ucuz Telefon Tanıtıldı! 120Hz Ekrana Sahip

Ucuz Android telefonlar arasına yeni bir model daha katıldı. Realme, C100x'i tanıttı. Bununla bilrikte telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Telefonda Unisoc tarafından geliştirilen giriş seviyesi bir işlemci bulunuyor. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

Realme C100x'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1570 piksel

720 x 1570 piksel Ekran Parlaklığı: 900 nit

900 nit İşlemci: Unisoc T7250

Unisoc T7250 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 64 GB

64 GB Arka Kamera: 50 MP (f/1.8)

50 MP (f/1.8) Ön Kamera: 5 MP (f/2.2)

5 MP (f/2.2) Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP64

Realme C100x'in Ekran Özellikleri Neler?

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1570 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 900 nit pralaklık sunuyor. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli bir değerdir. Geniş görüş açısına sahip IPS LCD, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Realme C85'te 6,8 inç ekran boyutu, 720 x 1570 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 144Hz yenileme hızı ve 1200 nit parlaklık tercih edilmişti.

Realme C100x'in İşlemcisi Nasıl?

Realme'nin yeni telefonunda Unisoc T7250 işlemcisi mevcut. Bu işlemci, sonsoz koşu oyunu Temple Run, Subway Surfers City ve eşleştirme oyunu Candy Crush Saga gibi basit mobil oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor. Son yılların en popüler battle royale oyunlarından biri olan PUBG Mobile ise düşük ayarda ortalama 30 FPS'te oynanabiliyor.

Söz konusu işlemci, 12 nm üretim süreciyle geliştirildi. 12 nm işlemci, daha yüksek nm değerine sahip olan işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor ve daha yüksek performans sunuyor. Bu işlemcinin Realme P4 Lite 4G ve Infinix Smart 10 dahil olmak üzere pek çok telefonda yer aldığını belirtelim.

Realme C100x'in Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise görüntülü görüşmek ve selfie çekmek gibi aktiviteler için f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera yer alıyor. F değeri ne kadar düşükse sensöre o kadar çok ışık giriyor. Bu sayede düşük ışıkta daha kaliteli fotoğraflar çekilebiliyor. Bu arada Realme C85'te 50 megapiksel arka kamera ve 8 megapiksel ön kamera tercih edilmişti.

Realme C100x'in Bataryası Kaç mAh?

Realme C100x, 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu yüksek kapasite sayesinde telefon uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse Realme C85'te 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj teknolojisi yer alıyor.

Realme C100x Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Realme C75, Realme C63 ve Realme C61 dahil olmak üzere Realme'nin pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Realme C100x'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Realme C100x'in Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine dair açıklama yapılmadığını belirtelim.

Realme C100x'in Fiyatı Ne Kadar?

Realme C100x için 14 bin 499 rupi fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 7 bin TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 13 bin TL civarında olabilir. Realme C100x'in Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Günümüzde 64 GB depolama alanının yetersiz kaldığını düşünüyorum. Hatta uzun süreli kullanımda 128 GB bile yetersiz kalabiliyor. Bu arada yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim.