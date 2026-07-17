Infinix'in Klavye ve Kalem Destekli Tableti Yolda! 2.5K Ekranı Var

Infinix'in yeni tableti Xpad 30 Pro'ya dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Xpad 30 Pro'nun bazı özellikleri açıklığa kavuştu. Tablette MediaTek tarafından geliştirieln orta sınıf bir Helio işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, Call of Duty Mobile gibi donanımı pek zorlamayan mobil oyunları çalıştırabiliyor.

Infinix Xpad 30 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 11 inç

11 inç Ekran Çözünürlüğü: 2.5K

2.5K İşlemci: Helio G200 Ultimate

Helio G200 Ultimate Depolama: 256 GB'a kadar

256 GB'a kadar Klavye ve Kalem Desteği: Bulunacak.

Infinix Xpad 30 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

İddiaya göre Infinix'in yeni tableti, 11 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Tablet ayrıca 2.5K çözünürlük sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Infinix Xpad 20 Pro'da 12 inç ekran boyutu, 1200 x 2000 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 90Hz yenileme hızı ve 450 nit parlaklık tercih edilmişti.

Önceki modelin ekran özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yeni tablette 600 nit civarı parlaklık ve 90Hz ekran yenileme hızı görebiliriz. 600 nit parlaklık, Nit değeri ne kadar yüksekse güneşli bir günde dışarıdayken ekranı o kadar rahat görebilirsiniz. Düşük nit değerine sahip ekranlar, güneş ışığı altında çok zor görülür.

600 nit parlaklığın kapalı alanlar için fazlasıyla yeterli olduğunu belirtelim. Örneğin evde ışıklar veya pencere açıkken ekran sorunsuz şekilde görebilir ancak dışarıdayken güneş ışığı atlında ekranı görmek oldukça zordur. Yüksek yenileme hızı ise akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin sosyal medyada kaydırma yaparken bile bu hissediliyor. 90Hz, 60Hz ekrana kıyasla daha akıcı bir ekran deneyimi sunuyor.

Infinix Xpad 30 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Xpad 30 Pro gücünü Helio G200 Ultimate işlemcisinden alacak. Bu işlemci, çevrim içi FPS oyunu Call of Duty Mobile'ı orta ayarlarda ortalama 59 FPS, battle royale türünün başarılı bir örenği olan PUBG Mobile'ı ise ortalama 40 FPS, MOBA türündeki Mobile Legends: Bang Bang'i yüksek ayarlarda ortalama 82 FPS, MOBA oyunu League of Legends: Wild Rift'i ise yüksek ayarlarda 84 FPS'te çalıştırıyor.

Orta segmentte konumlanan işlemcide 2.2 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemci, MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirildi. 6 nm işlemci, 12 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

Infinix Xpad 30 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Infinix XPAD 30 Pro'nun 2026 yılının ağustos veya eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber tabletin tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayna XPAD 20 Pro, geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı.

Infinix Xpad 30 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Hot 60i dahil olmak üzere Infinix'in pek çok telefonu satılıyor ancak XPAD 20 Pro satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda XPAD 30 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün. Xpad 30 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı.

Infinix Xpad 30 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Infinix XPAD 20 Pro için 338 dolar (15.935 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. XPAD 30 Pro'nun önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni tablet, 350 dolar (16 bin 501 TL) fiyat ile satılabilir. Tablet Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 20 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı tabletin farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Infinix Xpad 30 Pro'nun klavye ve kalem desteği dikkatimi çekti. Klavye ve kalem, tablet kullanımını daha keyifli hâle getirecektir. Cihazın ayrıca League of Legends: Wild Rift gibi donanımı pek zorlamayan mobil oyunları kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Batarya kapasitesi henüz belli değil ancak önceki modeli göz önünde bulundurduğumda yeni tablette 8000 mAh veya üzeri bir kapasite görebiliriz. Bu da cihazın uzun pil ömrü sunmasıın sağlayacaktır.