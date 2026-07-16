3.882 TL'lik 5 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz! GTA Online ve Dahası

Microsoft, sadece Xbox oyuncuları için bir kampanya sundu. Bu kampanya kapsamında beş oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu. Bunlar arasında açık dünya türündeki GTA Online da bulunuyor. Kampanya sona erdikten sonra oyunları oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekecek.

Xbox'ta Kısa Süreliğine Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

GTA Online

Crisol: Theater of Idols

Planet Zoo

Looney Tunes: Wacky World of Sports

Dragon Ball Xenoverse 2

Xbox mağazasındaki "Free Play Days" yani "Ücretsiz Oynama Günleri" kampanyası, GTA Online için 21 Temmuz, listedeki diğer oyunlar için 19 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek. Kampanyadan yararlanmak için Xbox konsolu üzerinden oyunnu sayfasını ziyaret edin ve ardından "Yükle" butonuna basın.

Crisol: Theater of Idols, Planet Zoo ve Looney Tunes: Wacky World of Sports'a erişebilmek için Game Pass Ultimate, Premium veya Essential üyeliğinin olması gerekiyor. GTA Online ve Dragon Ball Xenoverse 2'yi ise tüm Xbox oyuncuları oynayabiliyor. Bu kampanyanın yalnızca Xbox için geçerli olduğunu belirtelim.

Xbox'ta Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan Oyunlar Nasıl Oynanır?

Xbox'ı açın.

Mağazayı ziyaret edin.

Oynamak istediğiniz oyunun sayfasını açın.

"Yükle" butonuna basın.

GTA Online Nasıl Bir Oyun?

2013 yılında piyasaya sürülmesine rağmen günümüzde hâlâ popüler olan GTA 5'in resmî çok oyunculu modu GTA Online'da soygundan yarışa kadar pek çok görev bulnuuyor. Görevleri ister arkadaşlarımızla ister diğer oyuncularla beraber tamamlayabiliyoruz. Bu da oyunu daha eğlenceli hâle getiriyor. Görevlerin yanı sıra şehirde özgürce gezme imkânına da sahibiz.

Crisol: Theater of Idols Nasıl Bir Oyun?

Crisol: Theater of Idols, aksiyon ve korku oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Vermila Studios tarafından geliştirilen oyun birinci şahıs kamera açısıyla oynanıyor. Karanlık bir atmosfere sahip olan yapımda aksiyonun yanı sıra karanlık sırları çözmek ve yeni mekanlar keşfetmek gibi aktiviteler de bulunuyor. Bunların yanı sıra oyunda ilerleyebilmek için karşımıza çıkan bulmacaları çözmemiz de gerekiyor. Oyunda yalnızca tek oyunculu mod mevcut.

Planet Zoo Nasıl Bir Oyun?

Frontier Developments tarafından geliştirilen Planet Zoo'da hayvanat bahçesi tasarlayıp yönetiyoruz. Simülasyon oyunları arasında yer alan bu yapımda çok detaylı inşaat sistemi bulunuyor. Kaliteli grafiklere ve başarılı oynanış sistemines ahip oyunda yalnızca tek oyunculu mod bulunuyor. Oyun 81 Metacritic puanına sahip.

Looney Tunes: Wacky World of Sports Nasıl Bir Oyun?

Looney Tunes: Wacky World of Sports'ta basketbol, futbol, golf ve tenis olmak üzere dört farklı spor bulunuyor. Oyunda ayrıca Bugs Bunny'den Daffy Duck'a, Sylvester'dan Road Runner'a kadar pek çok çizgi film karakteri yer alıyor. Bu çizgi film karakterleriyle istediğimiz spor dalında mücadele edebiliyoruz.

Dragon Ball Xenoverse 2 Nasıl Bir Oyun?

Yayıncılığını Bandai Namco Entertainment'in üstlendiği Dragon Ball Xenoverse 2, en iyi anime oyunları arasında yer alıyor. Başarılı dövüş mekaniğine ve kaliteli grafiklere sahip aksiyon RPG oyununda Dragon Ball evreninden tanıdığımız karakterler bulunuyor. 78 Metacritic puanına sahip oyunda çeşitli sınıflar mevcut. Her sınıfın kendine özgü yetenekleri yer alıyor.

Editörün Yorumu

Kısa süreliğine ücretsiz olan bu oyunları daha önce Xbox Series S konsolunda oynamıştım ve çok beğenmiştim. Özellikle açık dünya türündeki GTA Online arkadaşlarla birlikte oynandığında daha eğlenceli oluyor. Bu arada çizgi film karakterlerinin yer aldığı Looney Tunes: Wacky World of Sports da uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmemi sağlamıştı.