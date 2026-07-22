Bu Otomobilden Sadece 50 Adet Üretilecek: Aston Martin Vanquish 25

Aston Martin, V12 motorlu Vanquish modelinin 25. yılını akla gelen ilk şekilde özel bir versiyon ile kutluyor. Vanquish 25 olarak adlandırılan otomobilden dünya çapında sadece 25 adet coupe ve 25 adet üstü açık Volante versiyonu olmak üzere toplamda sadece 50 adet üretilecek.

Aston Martin Vanquish 25 Hangi Özelliklere Sahip?

Çoğu üretici bu tür özel modellerde oldukça agresif tasarım detaylarına yer verirler. Aston Martin ise bu konuda daha farklı bir yol izlemiş. Vanquish 25'e uzaktan bakıldığında standart modelden ayırt etmek oldukça güç. Aracın en belirgin özelliği boyasında saklı. Tüm Vanquish 25 modelleri aynı 'Q Skye Silver' adı verilen renkle karşımıza çıkacak.

Bu özel rengin yanı sıra V12 motorlu canavarın hava girişlerinde metalik detaylar ile oldukça şık bir görüntü ortaya konuyor. Ayrıca aracın ön çamurluğunda yer alan Vanquish 25 amblemi de özel bir model olduğunu sürücüsüne ve çevredekilere hatırlatıyor. 21 inçllik özel alaşım jantlar ve özel egzoz boruları da yine sınırlı üretim modelde karşımıza çıkan değişiklikler arasında.

Aston Martin Vanquish 25 İç Mekanda Neler Sunuyor?

İngiliz üreticinin bu özel modelinin iç mekanında da değişiklikler devam ediyor. Sınırlı üretim modelin kokpitinde lazer işlemeli Aston Martin döşemeler, kırmzı motor çalıştırma düğmesi, siyah Alcantara tavan ve koltuklarda 'Vanquish 25' işlemeli detaylar yer alıyor.

Aston Martin Vanquish 25'in Teknik Özellikleri Neler?

İngiliz üretici aracın kaputunun altında herhangi bir değişikliğe gitmemiş. 5,2 litrelik çift turbo beslemeli V12 motor 823 beygir güç ve 1.000 Nm tork sunmaya devam ediyor. Tüm gücünü arka tekerleklere ileten otomobilin 0-100 km/s hızlanması 3,3 saniye sürüyor. Aracın maksimum hızı ise 344 km/s olarak açıklandı.

Vanquish 25 Ne Zaman Satışa Çıkacak?

Aston Martin, yeni özel versiyonunu önümüzdeki ay Monterey Otomobil Hafta'sında resmi olarak tanıtacak. Üretimi 50 adet ile sınırlı tutulan aracın teslimatlarının ise 2026 yılının son çeyreğinde başlaması planlanıyor. Aston Martin, Vanquish 25 modelinin fiyatlandırması konusunda henüz bir açıklama yapmadı.

Editörün Yorumu

Aston Martin, V12 motorlu Vanquish modelinin 25. yılını oldukça alışıldık bir şekilde kutluyor. İngiliz üretici, sınırlı üretim modellerde kullanılan agresif detaylar yerine sade bir tasarım felsefesi benimsemiş. Hâlihazırda oldukça güzel bir tasarıma sahip olan Vanquish, şık detaylar ve özel renk seçeneği ile çok daha dikkat çekici bir görünüme kavuşmuş. Bakalım sadece 50 adet üretilecek olan bu özel modelin fiyatı ne kadar olacak?