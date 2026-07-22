Range Rover GT, Sedan Modelleri Andıran Tasarımı İle Geldi!

Jaguar Land Rover 'ın (JLR) uzun zamandır beklenen elektrikli modelinin ismi belli oldu. Daha önce Velar olarak adlandırılması beklenen aracın isminin Range Rover GT olacağı açıklandı. İsminin belli olmasının yanı sıra yeni modelin iç mekan ve kamuflajlı olsa da dış tasarım görselleri paylaşıldı.

Range Rover GT'nin Tasarımı Nasıl?

Range Rover GT sedan ve SUV arasında ince bir çizgide duruyor. Yeni modelin alçak tavanı ve coupe benzeri eğimli tavan çizgisi Range Rover için bir ilki de beraberinde getiriyor. Düşen yüksekliği ile arazi kabiliyetinden ödün vermiş olsa da GT'nin adına uygun şekilde (Grand Tourer) uzun yollarda çok daha verimli ve sessiz olmasını bekleyebiliriz.

Ön bölümde Range Rover'ın ikonikleşen tasarım anlayışını benimseyecek olan GT, yan tarafta ise tamamen farklı bir duruş sergiliyor. Peugeot 408'i anımsatan yerden yüksek liftback tasarımı ile GT için Range Rover tarihinde sedan karosere en çok yaklaşan araç diyebiliriz. Yeni modelin eğimli tavan ve bagaj kapağı çizgisi arka bölümde ise yine klasik Range Rover çizgileri ve ince bir stop lambası ile tamamlanıyor.

Range Rover GT İç Mekanda Neler Sunuyor?

Range Rover GT'nin iç mekanı ilerleyen dönemde markanın nasıl bir yol izleyeceğini de ortaya koyuyor. Yeni modelde ekranların hakim olduğu oldukça minimalist bir kokpit yer alıyor. Direksiyon üzerinden görülebilen ince yapılı dijital gösterge paneline yine yatay olarak konumlandırılan merkezi bilgi-eğlence sistemi ekranı eşlik ediyor.

Oldukça sade olarak tasarlanan iç mekanda daha fazla ekrana yer verilmemiş. Diğer yandan tuş sayısının da asgari düzeyde tutulduğunu görüyoruz. Sürüş modu seçicileri aracın geçmişe saygı duruşunda bulunan iki kollu direksiyonuna taşınmış. Klima ve diğer kontroller ise aracın dokunmatik bilgie-eğlence sistemi ekranında yer alıyor.

Oldukça sade olarak tasarlanan orta konsol açıldığında saklama alanları ve bardak tutucular açığa çıkıyor. Arka bölümde Range Rover GT standart olarak iki koltuk ve bir kol dayama ile sunuluyor. Ancak yeni model standart koltuk düzeniyle de tercih edilebiliyor. Yeni modelin elektrikli mimarisi sayesinde oldukça geniş bir diz mesafesi ve eğimli tavan çizgisine rağmen baş mesafesinin de iyi bir seviyede olduğu ifade ediliyor. Boydan boya sunulan cam tavan da yine iç mekanda dikkat çeken detaylar arasında.

Elektrikli Range Rover'ın Teknik Özellikleri Belli Oldu Mu?

Yeni Range Rover, elektrikli otomobiller için üretilen EMA platformu üzerinde yükselecek. 800V mimari ile sunulacak olan aracın bu sayede oldukça hızlı DC şarj özelliği de sunması bekleniyor. 100 kWh kapasite üzerinde bir bataryaya ev sahipliği yapması öngörülen GT'den 500 kilometre üzeri bir menzil bekeyebiliriz. Yeni modelin elektrik motorunun teknik özellikleri ise henüz netleşmiş değil.

Diğer yandan öncelikli olarak elektrikli otomobiller için üretilmiş olsa da EMA platformu üzerinde hibrit araçlar da yükselecek. İlerleyen dönemde gelişen ve değişen ürün gamında Jaguar ve Land Rover'da bu platform üzerinde daha fazla elektrikli ve hibrit araçlar göreceğiz.

Editörün Yorumu

JLR, yeni Range Rover GT ile marka tarihinde bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Son paylaşılan görsellerle birlikte emin olduğumuz gibi yeni model sedan ve SUV özelliklerini bir arada sunacak. Eğimli tavan çizgisi ve açılı arka camı ile yeni GT, Peugeot 408 ile tanıştığımız yeni bir sınıfın kapılarını zorluyor. Bu tasarımı ile aerodinamik verimliliği artan aracın menzili de segmentindeki SUV modellere göre daha fazla olacaktır.