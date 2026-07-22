PS Plus'tan 11.967 TL Değerinde 9 Oyun Kaldırılacak! Tarih Paylaşıldı

PlayStation Plus kullanıcılarının yakında birçok oyuna veda etmesi gerekecek. Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre kütüphaneden kaldırılacak oyunlar hem Extra hem Premium planını kullananları ilgilendiriyor. Her ne kadar Premium Türkiye'de kullanılamasa da her iki abonelik türünün de sahipleri bu kaldırılan oyunları oynama imkânına sahipti.

Kısacası Türk oyuncular için değişen bir durum yok. Hemen aşağıda yer alan oyunları oynamaları için sayılı günleri kaldı. Aralarında çok tercih edilmeyen yapımlar olduğu gibi, oyuncular arasında epey rağbet gören oyunlar da bulunuyor. Dolayısıyla onlara veda etmek biraz zor olacak.

PlayStation Plus'tan Hangi Oyunlar Kaldırılacak?

Dead Island 2 Bomber Crew Clash: Artifacts of Chaos Earth Defense Force 6 Harold Halibut Onee Chanbara Origin Roki Space Crew: Legendary Edition Unicorn Overlord

PlayStation Plus'tan kaldırılacak oyunlar arasında öne çıkan oyunlardan biri şüphesiz ki Dead Island 2. 2023 yılında piyasaya sürüldü. Zombi kıyametine odaklanan bir yapım. Aynı türe sahip olup da kara mizah açısından onunla rekabet edebilecek pek fazla oyun yok.

Diğer bir oyun da Unicorn Overlord. Rol yapma oyunları arasında yer alıyor. 2024 yılında piyasaya sürüldü. Gerek eleştirmenlerden gerek oyunculardan büyük beğeni topladı. Oynanışı öğrenmek her ne kadar zaman alsa da bir kere alıştıktan sonra ekran başından ayrılamamanıza sebep oluyor.

Bu iki yapımın haricinde listede daha birçok ilgi çekici oyun söz konusu. Ama doğrusunu söylemek gerekirse hiçbiri sözünü ettiğimiz bu iki oyun kadar geniş kullanıcı kitlesi tarafından oynanmıyordu. Yine de aralarında beğendiğiniz yapımlar olduysa bu oyunları ekstra ücret ödemeden oynamak için 18 Ağustos 2026'ya kadar vaktiniz var.

PlayStation Plus'tan Neden Her Ay Bazı Oyunlar Kaldırılıyor?

Her ay PlayStation Plus Extra ve Premium kütüphanelerinden belirli oyunların kaldırılmasının arkasında söz konusu abonelik hizmetinin Netflix tarzı dijital yayın platformunun mantığı ile çalışması bulunuyor. Sony, oyun geliştiricileri ve yayıncıları ile sonsuza dek devam edecek anlaşma yapmaz. Bu, kütüphanenin güncel kalmasını engeller. Bunun yerine oyunları belirli bir süreliğine kütüphaneye eklemek üzere anlaşma yapar.

Süre dolduğunda iki yol var: Ya anlaşmayı yenileyecek ya da oyunları kütüphaneden kaldıracak. İşte yukarıda kaldırılan oyunlar, ikinci yolun tercih edilmesinden kaynaklı. Zaten hiçbir yayıncı da oyunlarının sonsuza kadar ücretsiz erişilebilir kalmasını istemez. Bu tür hizmetler kapsamında sunmalarının arkasındaki temel motivasyon genelde oyuncuları oyuna bağlamak ve onların kütüphaneden ayrıldıktan sonra oyunu satın almasını sağlamak. Eğer yukarıdaki oyunlardan birini satın alma niyetiniz varsa amacına ulaşmışlar demektir.

PlayStation Plus'tan Kaldırılan Oyunlar Yeniden Ekleniyor mu?

PlayStation Plus'tan kaldırılan her oyun ileride yeniden eklenmiyor ama dönem dönem önceden kaldırılmış oyunlar yeniden kütüphaneden yerini alabiliyor. Bu listedeki pek çok yapım her ne kadar PS Plus abonelerine veda edecek olsa da ileride Sony tarafından yapılacak anlaşma kapsamında yeniden kütüphaneye eklenebilir.

Editörün Yorumu

PlayStation Plus kütüphanesinden Dead Island 2'nin kaldırılacak olmasının çok sayıda abonenin üzülmesine sebep olacağını düşünüyorum. Bu oyun, çoğu insanın PlayStation Plus'ı tercih etmesinin başlıca sebeplerindendi. Bugün satın almak istediğinizde ise 1.749 TL ödemeniz gerekiyor. Gerçekten oldukça yüksek bir miktar. Umarım ileride yeniden eklenir ve oyuncular oynamaya kaldığı yerden devam eder.