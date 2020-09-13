AstraZeneca Koronavirüs Aşı Çalışmasına Yeniden Devam Edecek

AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi'nin birlikte geliştirdiği yeni tip koronavirüs aşı adayının üçüncü klinik denemeleri esnasında bir gönüllüde ciddi yan etki görülmesinin hemen ardından durdurulmuştu. Oxford Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşı çalışmasına yeniden devam edecek. AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen aşının klinik denemeleri ile ilgili detaylar haberimizde.

AstraZeneca'nın Koronavirüs Aşı Çalışması Neden Durdurulmuştu?

AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi'nin birlikte geliştirdiği aşı adayının üçüncü aşama klinik denemeleri esnasında bir gönüllüde ciddi bir yan etki görülmesi nedeni ile aşı çalışmaları durdurulmuştu. AstraZeneca CEO'su Pascal Soriot, gönüllüde çok ciddi nörolojik yan etkilerin ortaya çıktığını açıklamıştı. New York Times Gazetesi ise aşı çalışması esnasında gönüllüde transvers miyelit yani omurilikte iltihap görüldüğünü iddia etmişti.

Oxford Üniversitesi ve ilaç şirketi AstraZeneca'nın birlikte yeni tip koronavirüse karşı geliştirdiği aşının klinik denemelerinin yeniden devam etmesine karar verildi. Oxford Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "Hem bağımsız güvenlik inceleme komitesi hem de İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Ajansının tavsiyelerinin ardından denemeler, Birleşik Krallık'ta yeniden başlayacak" ifadeleri kullanıldı.

AstraZeneca CEO'su Pascal Soriot, geçtiğimiz günlerde Reuters'a yaptığı açıklamada, “Bir aşı denemesinin durdurulması çok olağan bir durumdu ancak şu anki değişiklik bütün dünyanın bu süreci izliyor olması. Hastalanan ve belirti gösteren gönüllüden elde edilen veriler bağımsız bir güvenlik ve sağlık komitesine gönderilecek ve oradan çıkacak sonuca göre şirket denemelere devam edecek ya da tamamen bitirecek" ifadelerini kullanmıştı.