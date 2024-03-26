Bir Astrofizikçi Zaman Yolculuğunu Bulduğunu İddia Ediyor!

Zaman yolculuğu yıllardır bilim kurgu içeriklerinin en popüler konularından biri oldu. Peki ya gerçekten zamanda geriye gidip sevdiğiniz birini ölümünden önce ziyaret edebilseydiniz?

Hâlâ zaman yolculuğunun ne tür sonuçları olabileceği konusunda bilmediğimiz çok şey var ancak bu durum bile astrofizikçi Ron Mallet'i zaman yolculuğu denklemini çözmeye çalışma konusunda ömür boyu süren takıntısından alıkoymadı.

Astrofizikçi Mallet Genç Yaşta Babasını Kaybetmiş

Yaşam boyu süren bu çabanın daha da etkileyici yanı, Mallet'in denklemi çözdüğünü ve gerçek bir zaman makinesinin nasıl inşa edileceğini bulduğunu iddia etmesiyle ilgili. Earth.com, Mallet'in zaman yolculuğu konusundaki ilhamının ve takıntısının aslında çok daha gençken başladığını belirtiyor. Çok sevdiği babasının ölümünün ardından Mallet, aralarında H.G. Wells'in Zaman Makinesi'nin de bulunduğu romanlarda âdeta kendini kaybetmiş.

Bu kitap ve diğerleri, Mallet'in fizik alanında kariyer yapmasına, zaman yolculuğu denklemini nasıl çalıştıracağını ve uzay ve zamanda geriye gidebilen bir makineyi nasıl inşa edeceğini bulmaya çalışmasına yol açacak saplantıyı körüklemesine yardımcı oldu.

İkonik bilim kurgu medyasındaki pek çok karakter gibi, Mallet'in zaman yolculuğu takıntısı da babasını bir kez daha görebilme umuduna dayanıyor.

Mallet'in Zaman Yolculuğu Bulgusu Neye Dayanıyor?

Mallet zaman makinesi fikrinin, yer çekimini manipüle edebilen "yoğun ve sürekli dönen bir ışık demeti" etrafında döndüğünü söylüyor. Denklemini takip ederek kendisi tarafından inşa edilen bir cihaz, etraflarındaki uzay ve zamanı çarpıttığı görülen bir kara deliğin etkilerini taklit etmek için bir lazer halkası kullanıyor.

Elbette zaman yolculuğu denklemini öğrenmek ve çalışan bir zaman makinesi inşa etmek tamamen farklı şeyler. Zamanında bilim insanları bir ya da iki kez laboratuvarda kara delik simülasyonu yaptılar ancak Mallet'in zaman yolculuğunu mümkün kılacağını düşündüğü türden bir güç ya da gerçekliği etkileyebilecek bir şey daha önce hiçbir zaman var olmadı.

Mallet'in zaman yolculuğu denklemi, yaşam boyu süren bu saplantıyı kırmak ve gerçekten zamanda geriye gitmek için gereken şey olabilir ancak bunu test edebilecek bir şey inşa etmek başlı başına ayrı bir zorluk.

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