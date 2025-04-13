ASUS'tan Oyunculara Müjde: 610 Hz’lik Çift Modlu Yeni Monitör Tanıtıldı!

Uzun yıllardır oyunculara yönelik yüksek performanslı donanımlar geliştiren ASUS, kısa süre önce piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni monitör serisini tanıttı. Bu modeller arasında özellikle biri, sunduğu iki farklı çözünürlük modu ve tam 610 Hz’lik yenileme hızıyla büyük ilgi topladı.

ASUS’un yeni monitörü ROG XG248Q5G-P, rekor seviyedeki yenileme hızı ve gelişmiş teknik özellikleriyle oyun tutkunlarının beğenisini kazanmayı başardı. Gerek performans odaklı yapısı, gerekse kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyan yenilikleriyle bu model, profesyonel oyuncuların radarına şimdiden girmiş durumda.

ASUS Rog XG248Q5G-P Özellikleri

ASUS’un yeni oyuncu monitörü ROG XG248Q5G-P, 24.1 inç boyutundaki Super TN paneliyle Full HD çözünürlük sunuyor. 240 Hz ve 480 Hz tazeleme hızlarına sahip olan ekran, hız aşırtma ile tam 610 Hz seviyesine kadar çıkabiliyor. Sadece 0.1 ms tepki süresi sunan monitör, AI Vision teknolojisi sayesinde ekran üzerindeki sahneleri otomatik olarak optimize ederek daha net ve dengeli bir görüntü deneyimi sağlıyor.

NVIDIA G-Sync uyumluluğuna ve AMD FreeSync Premium desteğine sahip cihaz, çift arka aydınlatma teknolojisiyle hareket bulanıklığını minimuma indiriyor. Bağlantı tarafında DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 ve kulaklık jakı gibi seçenekler sunan ASUS ROG XG248Q5G-P'nin fiyatı ise 1.100 dolar.

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