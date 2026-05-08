Samsung'dan Yedi Yıl Güncelleme Alacak Ucuz Galaxy S26 Geliyor!

Samsung, geçtiğimiz şubat ayında piyasaya sürdüğü Galaxy S26 serisine uygun fiyatlı bir alternatif eklemek için geri sayıma geçti. Galaxy S26 FE olarak isimlendirilecek yeni akıllı telefonun kısa bir süre önce işlemcisi ortaya çıktı. İşte merak edilen detaylar!

Galaxy S26 FE İşlemcisi Ne Olacak?

Güvenilir sektör kaynaklarına göre Galaxy S26 FE’de Samsung'un kendi üretimi Exynos 2500 işlemcisi mevcut olacak. Söz konusu yonga seti 3 nm fabrikasyon süreciyle üretildi. İşlemcilerdeki nm değerinin ne kadar küçük olursa o kadar iyi olduğunu belirtelim. Bu da 4 nm tabanlı işlemcilere kıyasla daha düşük güç tüketimi, daha az ısınma ve daha yüksek performans sunduğu şeklinde yorumlanabilir.

Yonga seti geçen yıl piyasaya sürülen Galaxy Z Flip 7’de de kullanılıyor. Bununla birlikte oyun performansına baktığımızda Genshin Impact’te 30–40 FPS, Call of Duty Mobile’da 60 FPS ve PUBG Mobile’da ise 80–90 FPS arasında bir performans sergilediğini görüyoruz. Yani mobil pazardaki oyunların çoğunu akıcı bir şekilde oynatabiliyor.

Galaxy S26 FE Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu : 6.7 inç

: 6.7 inç Ekran Tipi : Dynamic AMOLED 2X

: Dynamic AMOLED 2X Çözünürlük : 2400 × 1080 piksel (FHD+)

: 2400 × 1080 piksel (FHD+) Yenileme Hızı : 120 Hz

: 120 Hz Kamera : 50 MP ana, 12 MP ultra geniş, 8 MP 3x telefoto

: 50 MP ana, 12 MP ultra geniş, 8 MP 3x telefoto Ön Kamera : 12 MP

: 12 MP Depolama ve RAM: 8 GB RAM - 128 GB / 256 GB / 512 GB

8 GB RAM - 128 GB / 256 GB / 512 GB İşlemci : Exynos 2500

: Exynos 2500 Pil : 5,100 mAh

: 5,100 mAh Şarj : 45W kablolu, 15W kablosuz

: 45W kablolu, 15W kablosuz Yazılım: Android 17, One UI, Galaxy AI ve üretken yapay zeka, 7 yıl yazılım desteği

Galaxy S26 FE Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Galaxy S26 FE'de 6,7 inç boyutlarında, 120Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlük sunan AMOLED bir ekran karşımıza çıkacak. Telefonun 120Hz yenileme hızlarını desteklemesi menü geçişleri ve web sayfası kaydırmaları gibi senaryolarda akıcı bir ekran deneyimi sunacağı anlamına geliyor. Bununla birlikte AMOLED teknolojisi de siyah renkleri en gerçekçi haliyle gösterebilecek diyebiliriz.

Karşılaştırma yapacak olursak Galaxy S25 FE 6.7 inçlik FHD+ çözünürlüğe ve 120Hz tazeleme hızına sahip AMOLED bir panelle satışa sunulmuştu. Tüm bu detayları dikkate alarak yeni modelin en azından ekran tarafında selefiyle benzer bir deneyim sunacağını söyleyebiliriz.

Galaxy S26 FE Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Cihazda 50 megapiksel ana, 12 megapiksel ultra geniş açı ve 8 megapiksel telefoto sensörlerinden oluşan üçlü bir kamera kurulumu yer alacak. Önde ise 12 megapiksellik bir selfie kamerasına yer verilecek. Bir önceki modelde de aynı kamera özellikleri tercih edilmişti.

Ultra geniş açı kamerası fotoğraf çekimlerinizde kadraja daha geniş bir alan sığdırmanıza imkan sağlıyor. Telefoto sensörüyse uzaktaki nesneleri minimum kalite kaybıyla fotoğraflamanıza yarıyor.

Galaxy S26 FE Batarya Özellikleri Neler Olacak?

Hatırlanacağı üzere Galaxy S25 FE’de 45W kablolu ve 15W kablosuz şarjı destekleyen 4.900 mAh’lik bir pil bulunuyor. Galaxy S26 FE’de ise batarya kapasitesi 5.100 mAh seviyesine çıkarılacak. Şarj hızlarında ise şu an için herhangi bir değişiklik görünmüyor.

Galaxy S26 FE Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung henüz Galaxy S26 FE’nin tanıtımına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Fakat markanın FE serisini genellikle eylül veya ekim aylarında tanıttığını biliyoruz. Galaxy S25 FE’nin Eylül 2026’da vitrine çıktığını düşündüğümüzde S26 FE’nin de bu yılın eylül veya ekim aylarında piyasaya sürüleceğini söyleyebiliriz.

Galaxy S25 FE’yi piyasada 32.990 TL’den başlayan fiyatlarla bulabiliyorsunuz. Bu kapsamda S26 FE’nin 35 ila 40.000 TL arasında bir fiyatla raflardaki yerini alması muhtemel. Ancak yine de markanın resmi açıklamasını beklemenin daha mantıklı olacağını belirtelim.

Editörün Yorumu

Daha önce Galaxy S24 FE kullanmış birisi olarak Samsung'un FE serisini gerçekten beğendiğimi söyleyebilirim. Akıllı telefon amiral gemisi özelliklerine sahip olmasına rağmen fiyatıyla da kullanıcıları çok fazla üzmüyor diyebilirim. Galaxy S26 FE'nin de benzer şekilde selefleri gibi üsr düzey bir performans sunacağını düşünüyorum.