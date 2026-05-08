8.000 mAh Bataryalı Oppo K15'in Özellikleri Ortaya Çıktı!

Oppo, geçtiğimiz ay ana vatanı Çin'de yeni oyun odaklı Oppo K15 serisini tanıtmıştı. Ancak serinin tamamı değil, yalnızca K15 Pro ve K15 Pro+ modelleri duyurulmuştu. Şimdi ise serinin merak edilen standart modeline dair yeni detaylar ortaya çıktı. Öyle ki Oppo K15'in bazı teknik özellikleri netleşti.

Beklenen Oppo K15'in Özellikleri Neler?

Oppo K15'in Ekranı Nasıl Olacak?

Akıllı telefon pazarının güvenilir sızıntı kaynaklarından Bald Panda tarafından paylaşılan bilgilere göre Oppo K15, 6,78 inç büyüklüğünde ekranla gelecek. Bu ekran 1,5K çözünürlük sunacak. Yüksek çözünürlük sayesinde telefonun kaliteli bir görüntü deneyimi sağlaması bekleniyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse K15'ten daha güçlü olan Oppo K15 Pro ve K15 Pro+ modelleri sırasıyla 6,59 inç ve 6,78 inç ekranla geliyor. Bu paneller de 1,5K çözünürlük sunuyor. Yani modeller arasındaki tek ekran farkı boyut tarafında gibi görünüyor.

Oppo K15 Hangi İşlemciden Güç Alacak?

Telefonda 2,6 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir işlemci yer alacağı söyleniyor. Qualcomm kısa süre önce Snapdragon 6 Gen 5 işlemcisini tanıtmış ve bu yonga setini ilk kullanacak markalardan birinin Oppo olacağını açıklamıştı. Bu nedenle Oppo K15'in Snapdragon 6 Gen 5 işlemciyle gelebileceği düşünülüyor.

Söz konusu işlemci sosyal medya ve internette gezinme gibi günlük işlerde sorunsuz kullanım sunarken PUBG Mobile, Mobile Legends: Bang Bang ve Call of Duty Mobile gibi mobil oyunlarda da yeterli performans sunabilir.

Öte yandan MediaTek tarafında da 2,6 GHz hızında çalışan Dimensity serisi işlemciler bulunuyor. Bu nedenle Oppo K15'in hangi işlemciyi kullanacağına dair kesin bilgi için yeni sızıntıları ve resmî açıklamaları beklemek gerekiyor. Bu arada Oppo K15 Pro ve K15 Pro+ ise sırasıyla MediaTek Dimensity 8500 Super ve Dimensity 9500s işlemcisinden güç alıyor.

Oppo K15'in Batarya Kapasitesi Kaç mAh Olacak?

Oppo K15 modelinin batarya kapasitesinin ise 8.000 mAh olacağı iddia ediliyor. Telefonun şarj hızı şimdilik bilinmese de yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunması bekleniyor. Cihazın standart kullanımda bir günü rahatlıkla çıkarabileceği tahmin ediliyor. Bu doğrultuda şarjı en uzun giden telefonlar arasına girebilir. Karşılaştırma yapmak gerekirse Oppo K15 Pro ve K15 Pro+ modelleri enerjisini sırasıyla 8.000 mAh ve 7.500 mAh kapasiteli bataryalardan alıyor.

Oppo K15 Ne Zaman Tanıtılacak?

Oppo K15'in tanıtım tarihi henüz resmî olarak açıklanmadı. Ancak sızıntılara göre telefonun çok yakında tanıtılması bekleniyor. Hatta cihaz kısa süre önce TENAA veri tabanında görüntülenmişti. Bu da modelin piyasaya sürülmeden önce gerekli sertifikasyon testlerinden geçtiği anlamına geliyor. Bilindiği üzere bu tür süreçler genellikle tanıtımdan kısa süre önce gerçekleşiyor.

Editörün Yorumu

Son dönemlerde akıllı telefon üreticileri batarya kapasitesini ciddi şekilde artırmaya başladı. Açıkçası ben bu durumdan çok memnunum çünkü günümüzde telefonlar artık sadece sosyal medya için değil, oyun oynamaktan video düzenlemeye kadar pek çok amaç için kullanılıyor. Bu nedenle yüksek batarya kapasitesi benim için kamera özellikleri ve hızlı şarjdan bile önemli hale gelmiş durumda. Bu doğrultuda Oppo K15'in 8.000 mAh bataryası dikkatimi çekti. Eğer şirket bu kapasiteyi yüksek performansla bir araya getirebilse telefonun çok satanlar arasına gireceğinden şüphem yok.