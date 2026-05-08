165Hz Ekranlı Oyuncu Telefonu İçin Tarih Verildi! 7.000 mAh Pili Var

Nubia, geçen yılın ekim ayında RedMagic 11 Pro ve Pro+'ı tanıtmıştı. Çinli marka şimdi ise seriye RedMagic 11s Pro isimli yeni bir model eklemek için geri sayıma geçti. Şirket, son olarak yaptığı paylaşımla akıllı telefonun tanıtım tarihini duyurdu. İşte RedMagic 11s Pro’nun tanıtım tarihi!

RedMagic 11s Pro Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Nubia son paylaşımıyla RedMagic 11s Pro'nun 18 Mayıs'ta kullanıcıların beğenisine sunulacağını duyurdu. Bu lansmanla birlikte akıllı telefonun teknik özelliklerini, tasarımını ve fiyatını resmi bir şekilde öğrenebileceğiz. Bunun dışında RedMagic 11 Pro'yu ülkemizde bazı e-ticaret sitelerinde bulabiliyorsunuz. Bu nedenle RedMagic 11s Pro'nun da tanıtıldıktan kısa bir süre sonra Türkiye'de satışa çıkması kuvvetle muhtemel.

RedMagic 11s Pro Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Şu an için akıllı telefonun tanıtım tarihine ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. RedMagic 11 Pro ise 59 bin TL seviyesinde bir fiyata sahip. RedMagic 11s Pro'nun işlemci gibi detaylarda bir nebze olsun daha düşük performans sergileyeceğini dikkate aldığımızda muhtemelen 54.999 TL'lik bir fiyata sahip olacağını söyleyebiliriz.

RedMagic 11s Pro Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 6,85 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1216 x 2688 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 165 Hz

Ekran Parlaklığı: 2500 nit

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm)

RAM: 12 GB / 16 GB / 24 GB (LPDDR5X)

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 4.0)

Batarya: 7.000 mAh

Hızlı Şarj: 120W Kablolu

Ana Kamera: 50 MP + 50 MP

Ön Kamera: 16 MP

RedMagic 11s Pro Ekran Özellikleri Neler Olacak?

RedMagic 11s Pro’da 6,85 inç boyutunda, 165Hz yenileme hızı ve 2.500 nit parlaklık sunan AMOLED bir ekran mevcut olacak. Kullanıcılar cihazın yüksek yenileme hızı sayesinde menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda çok daha akıcı bir ekran deneyimi elde edebilecek. Aynı zamanda yüksek parlaklık değeri sayesinde güneş ışığı gibi yoğun ışık altında ekranı görmede sorun yaşanmayacak. Dahası AMOLED teknolojisi sayesinde siyah renkleri çok daha gerçekçi ve derin bir şekilde görebileceksiniz.

RedMagic 11s Pro İşlemcisi Ne Olacak?

Akıllı telefonda Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisi kullanılacak. 3 nm mimariyle üretilen yonga seti 4 nm tabanlı rakiplerine kıyasla daha az ısınıyor ve aynı zamanda daha yüksek performans gösteriyor. Kısacası Snapdragon 8 Elite Gen 5 kadar olmasa da üst seviye bir performans sunduğunu söyleyebiliriz.

Söz konusu donanım halihazırda Xiaomi 15 Ultra, Samsung Galaxy S25 Ultra ve POCO F8 Pro gibi üst düzey akıllı telefonlar karşımıza çıkıyor. Oyun performansına baktığımızda ise cihazın Fortnite’ı 90 FPS, Call of Duty Mobile’ı 120 FPS ve PUBG Mobile’ı da 120 FPS seviyesinde çalıştırabildiğini görüyoruz. Yani mobil pazardaki çoğu oyunu akıcı bir şekilde herhangi bir sorun olmadan oynayabileceksiniz.

RedMagic 11s Pro Kamerası Nasıl Olacak?

Cihazda 50 megapiksel ana ve 50 megapiksel ultra geniş açı sensörlerinden oluşan çift kamera kurulumu bizleri karşılayacak. Burada ultra geniş açı kamerası sayesinde fotoğraf çekimlerinde kadraja daha fazla detay sığdırabildiğinizi belirtelim. Ön tarafta ise çok yüksek ihtimalle 16 megapiksellik bir selfie kamerası bulunacak.

RedMagic 11s Pro Bataryası Nasıl Olacak?

RedMagic 11s Pro’da 120W hızlı şarj desteğine sahip 7.000 mAh kapasiteli bir bataryaya yer verilecek. Kısacası gün içerisinde sürekli olarak şarj cihazı arama gibi bir sorununuz olmayacak. Bununla birlikte batarya tamamen bittiğinde cihazı çok kısa sürede yeniden şarj edebileceksiniz.

Editörün Yorumu

Nubia'nın RedMagic serisi gerçekten ilgimi çekiyor. Zira oldum olası oyun odaklı akıllı telefonlara karşı bir ilgim söz konusu. RedMagic 11s Pro da oyun performansında kullanıcıları üzmeyecek bir performans sunacak diyebilirim. Zira akıllı telefonda kullanılacak işlemci üst düzey mobil oyunları 90 ila 120 FPS arasında çalıştırabiliyor. Oyunlarda akıcılık için en düşük değerin 30 FPS olduğunu düşündüğümüzde söz konusu değerlerin gerçekten üst düzey olduğunu söyleyebilirim.