Hayatta Kalma ve Yarış Sevenler Kaçırmasın: İki Oyun Bedava Olacak

Epic Games, kısa bir süre önce haftanın ücretsiz oyunu olan Cardpocalypse'ı erişime açtı. Bununla birlikte Albion Online için 55 dolar (2 bin 642 TL) değerindeki "Destansı Büyücü" paketini de hediye olarak sunmaya başladı. Şirket, bunlara sahip olmak için verilen süre dolduktan sonra verilecek bedava oyunları da açıklığa kavuşturdu.

Epic Games Hangi Oyunları Ücretsiz Verecek?

Epic Games, Breathedge ve Rival Stars horse Racing (Desktop sürümü) isimli oyunları bedava vereceğini duyurdu. Her iki oyun da 27 Ağustos 2026 tarihinde bedava olarak dağıtılacak. Bu, kısa bir süre önce erişime açılan Cardpocalypse için verilen sürenin sona erdiği zamana denk geliyor. Belirtilen tarih geldiğinde ve saatler 18.00'i gösterdiğinde bu iki oyunu alabileceksiniz.

Oyunları almak için size tanınacak süre ise 3 Eylül 2026 olarak belirlenmiş durumda. Breathedge şu anda Epic mağazasında 299 TL'ye satılırken Rival Stars Horse Racing (Desktop Edition) ise ilk kez mağazada yer alacak. O yüzden ikinci oyunun ne kadar fiyata sahip olacağını şimdilik bilmiyoruz.

Rakip platform Steam'de 14.49 dolara (696 TL) satıldığını göz önüne alırsak muhtemelen Epic'in yerel fiyatlandırma politikasının da katkısıyla 200-300 TL'lik bir fiyata sahip olması muhtemel. Yine de bunu düşünmenize gerek yok. Fırsat devam ederken kütüphanenize eklerseniz cebinizden tek bir kuruş bile çıkmayacak. Belirtmemizin sebebi, kafanızda oyunun değeri hakkında fikir oluşmasını sağlamak.

Breathedge Nasıl Bir Oyun?

Breathedge, uzay oyunları arasında yer alıyor. Bir cenaze gemisi uzayda kaza yaparak büyük bir enkaza yol açıyor. Siz de bu enkazın içinde hayatta kalmaya çalışan bir karakteri yönetiyorsunuz. Bir yandan kazanın sebebini araştırıyor, diğer yandan da geminin parçalarınızı keşfediyorsunuz.

Oyunda hayatta kalmak hiç mi hiç kolay değil. Oksijeniniz bitiyor, donma riskiniz var, elektrik çarpabiliyor. Hatta yüksekten düşmek gibi tehlikeler de sizi bekliyor. Bu nedenle ihtiyacınız olan eşyaları üretmek için çevrenizdeki malzemeleri toplarken çok dikkatli olmanız gerekiyor.

Breathedge'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 10

Windows 7, 8, 10 İşlemci: Intel core i3 (3. Nesil)

Intel core i3 (3. Nesil) RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660

NVIDIA GeForce GTX 660 DirectX: Sürüm 10

Sürüm 10 Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

Rival Stars Horse Racing Nasıl Bir Oyun?

Rival Stars Horse Racing'de eski bir çiftliği devralıyorsunuz. Amacınız, ailenizin mirasını en iyi şekilde korumaktan ibaret. Çiftliği onarırken atlarınızı yetiştiriyor, ahırınızı düzenliyorsunuz. Yarışlara katılarak kendinizi geliştirirken çiftliği de eski hâline getirmeye çalışıyorsunuz.

Yarışlarda hız kadar atları doğru kontrol de önemli. Hikâye modunda ya da çevrim içi yarışlarda farklı pistlerde mücadele edebiliyorsunuz. Engel atlama yeteneklerini Cross Country parkurlarında deneyebiliyor ve sıralamalarda yükselmeye çalışabiliyorsunuz. Yarışlardan kazandığın ödülleri de çiftliğinizi geliştirmek için kullanıyorsunuz.

Oyunun en iyi yanlarından biri Horse Creator. Bu araç sayesinde kendi atınızı tasarlayıp toplulukla paylaşabiliyorsunuz. Bu arada yarışmak dışında atlarınızla çiftliği ve çevredeki açık alanları keşfetmeniz de mümkün. Fotoğraf modu sayesinde de atlarınızın en doğal hâllerini çekebiliyorsunuz. Yani oyun sadece yarışmaktan, çiftlik büyütmekten ibaret değil.

Rival Stars Horse Racing'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7 (SP1+) / 10 (64-bit)

Windows 7 (SP1+) / 10 (64-bit) İşlemci: Intel Core i5

Intel Core i5 RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: Intel HD 4000

Intel HD 4000 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Ben Rival Stars Horse Racing'i atlarla ilgilenmekten hoşlanan herkese öneririm. Bu yapımda sadece birinci olmaya çalışmıyorsunuz. Çiftliğinizi yönetiyor, at yetiştiriyor ve ahırınızı geliştiriyorsunuz. Açıkçası çiftlik yönetimi ve simülasyon tarafı benim epey hoşuma gitti. Kendi atınızı oluşturabilmeniz de kesinlikle onu olduğundan daha ilgi çekici kılıyor.

Breathedge'in de uzayda geçen hayatta kalma oyunlarını seven ama bu türün sürekli ciddi ve karanlık yapıda olmasını istemeyen kişilere uygun olduğunu düşünüyorum. Oyunda kaynak topluyor, araçlar üretiyor, enkazı keşfediyor ve hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Tüm bunları göz önünde bulundurarak iki oyunun da Epic Games'te ücretsiz verilmesinin büyük avantaj olacağını söyleyebilirim.