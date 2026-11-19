Dynabook, M6 dizüstü bilgisayarını tanıttı. 1,2 kilogram ağırlığında olan dizüstü bilgisayarda Intel tarafından geliştirilen bir işlemci bulunuyor. 16 GB RAM ve 512 GB SSD ile birlikte gelen laptop 12 saate kadar pil ömrü sunuyor. Bu arada dizüstü bilgisayarda Windows 11 Home işlemcisi sistemi mevcut.

Dynabook M6'nın Özellikleri Neler?

Özellik Dynabook M6 İşlemci Intel Core 5 320 İşlemci platformu Wildcat Lake Çekirdek sayısı 6 NPU performansı 16 TOPS'a kadar RAM 16 GB LPDDR5X Depolama 512 GB PCIe Gen4 SSD Ekran 14 inç WUXGA Çözünürlük 1.920 x 1.200 piksel Görüntü oranı 16:10 İşletim sistemi Windows 11 Home Kablosuz bağlantı Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 USB girişleri 2 x USB Type-C, 2 x USB Type-A Diğer bağlantılar HDMI, Gigabit Ethernet, microSD, 3,5 mm ses Video oynatma süresi 12 saate kadar Bekleme süresi 15,5 saate kadar Hızlı şarj 30 dakikada yaklaşık yüzde 40 Boyutlar 314 x 226,8 x 19,9 mm Ağırlık 1.2 kg

Intel Core 5 320 İşlemcisi Nasıl Bir Performans Sunuyor?

Dizüstü bilgisayar gücünü Intel Core 5 320 işlemcisinden alıyor. Günlük kullanım için ideal bir performans sunan bu işlemcide Word ve Excel gibi ofis programları sorunsuz kullanılabiliyor. Bu programların yanı sıra internette gezinmek ve video izlemek gibi aktiviteler de kasma sorunu olmadan yapılabiliyor.

İşlemcide iki adet performans çekirdeği ve dört adet verimlilik çekirdeği olmak üzere toplamda altı adet çekirdek mevcut. Performans çekirdekleri 4.60 GHz, verimlilik çekirdekleri ise 3.40 GHz hıza ulaşabiliyor. Oyun oynamak gibi ağır işlerde performans çekirdekleri devreye giriyorken verimlilik çekirdekleri ise internette gezinmek gibi aktivitelerde çalışıyor. Bu da pil ömrünü olumlu yönde etkiliyor.

Intel'in üçüncü nesil Core platformuna ait Wildcat Lake mimarisini temel alan işlemci, yapay zeka uygulamalarına yönelik özel bir donanım birimi de içeriyor. NPU adı verilen bu birim, yapay zeka işlemlerini gerçekleştirmek için tasarlanmış bir işlemci bölümü. Örneğin desteklenen görüntülü görüşme uygulamalarında arka plan bulanıklaştırma gibi işlemleri üstlenebiliyor. Bu görevlerin tamamının ana işlemci üzerinden yürütülmesi gerekmiyor.

NPU'nun performansı 16 TOPS seviyesine kadar ulaşıyor. TOPS, donanımın saniyede gerçekleştirebildiği trilyonlarca işlemi ifade ediyor. Bu birimin sunduğu performanstan yararlanmak için kullanılan uygulamaların da NPU desteğine sahip olması gerekiyor.

Dynabook M6'nın Ekran Özellikleri Neler?

Dynabook M6'nın 14 inç ekranı, 1.920 x 1.200 piksel çözünürlük ve 16:10 görüntü oranı sunuyor. Standart 16:9 ekranlara göre daha fazla dikey alan sağlayan bu oran, özellikle belge düzenlerken ve internet sayfalarında gezinirken avantaj sağlıyor. Yansıma önleyici kaplama, aydınlık ortamlarda ekrandaki parlamaları azaltmaya yardımcı oluyor.

Dynabook M6'nın Fiyatı Ne Kadar?

Dynabook M6'nın fiyatı açıklanmadı. Dizüstü bilgisayarın 1.755 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Bu da güncel kur ile birlikte 88 bin 595 TL'ye denk geliyor. Laptopun 2026 yılının Aralık ayında tanıtılacağı söyleniyor.

Dynabook M6 Türkiye'de Satılacak mı?

Dynabook M6'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de Dynabook'un bazı dizüstü bilgisayar modelleri satılıyor. Bu göz önnüde bulundurulduğunda Dynabook M6'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Dynabook M6'nın yalnızca 1,2 kilogram ağırlığında olması dikkatimi çekti. Gün içinde farklı yerlerde bilgisayar kullanması gerekenler için bu ağırlık önemli bir kolaylık sağlayabilir. Bilgisayarın 12 saate kadar pil ömrü sunması da önemli bir avantaj. Bu bilgisayarın hem öğrenciler hem de ofis çalışanları için oldukça iyi bir seçenek olacağını düşünüyorum.