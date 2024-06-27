ASUS ROG Ally X Türkiye'de Ön Siparişe Açıldı: Fiyatı Ne Kadar?

El konsollarının giderek yaygınlaştığı şu günlerde birçok marka kendi el konsolunu geliştirmeye ve piyasaya sürmeye devam ediyor. ASUS bu alanda ilk atılımı yapan firmalardan biri olarak şimdi yeni ROG Ally modelini Türkiye'de satışa sundu.

Hatırlayacağınız üzere bu serideki ilk model ASUS ROG Ally idi. YouTube videomuzda da incelediğimiz ASUS ROG Ally, el konsolu sektörüne yenilikçi tasarım anlayışıyla giriş yapmış ve ciddi bir satış başarısı göstermişti.

ASUS ROG Ally X Nasıl Görünüyor?

ASUS, bu modeli daha iyi özelliklerle geliştirerek yeni modeli ASUS ROG Ally X'i Haziran ayında gerçekleştiren Computex 2024 Fuarı’nda sahneye çıkarmıştı. Beklenen gün nihayet geldi ve ASUS ROG Ally X artık ülkemizde ön siparişe açılmış durumda.

Hareket hâlindeyken bile oyunlardan uzak kalmamanızı sağlayan ASUS ROG Ally X, Windows 11 işlem sistemi ve AMD Ryzen™ Z1 Extreme işlemciyle birlikte, daha iyi ergonomi, soğutma ve bağlantılar için güncellenmiş kasasıyla dikkat çekiyor.

ASUS ROG Ally X Ön Sipariş Fiyatı Ne Kadar?

Daha güçlü RAM ve pil ömrü sunan ASUS ROG Ally X, yeni bir özelleştirilebilir oyun kütüphanesi ve birleşik sistem güncellemeleri içeren Armoury Crate SE 1.5 ile birlikte 36.999 TL ön sipariş fiyatıyla artık Türkiye'den ön sipariş verilebilir durumda.

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