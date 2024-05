ASUS ROG Ally X Ortalığı Kasıp Kavurmaya Geliyor: RAM ve Pil Kapasitesi Ortaya Çıktı!

Geçen sene piyasaya sürülen ve oldukça beğenilen ASUS ROG Ally, 16 GB RAM ve 8 saate kadar oynama süresi sunmasıyla fark yaratmıştı. Performans testlerinden de başarıyla çıkan el tipi oyun bilgisayarını geride bırakacak yeni model geliyor olabilir.

ASUS, bir süre önce yaptığı röportajda zaten sistemle ilgili bir takım bilgiler vermiş ancak detaylara girmemişti. Şimdi ise söylentilere göre ASUS, yeni bir ROG Ally üzerinde çalışıyor. Söylentiler, daha geliştirilmiş bir el tipi oyun bilgisayarıyla karşılaşacağımıza işaret ediyor.

ASUS Kidemli Başkan Yardımcısı Shawn Yen'in The Verge ile yaptığı röportajda yeni cihazın adının ROG Ally X olacağı ve çok daha büyük bir pile sahip olacağını söyledi. Shawn Yen, röportajda şunları söyledi:

"Yüzde 30 ile 40 daha fazla kapasiteye bakmıyoruz. Bundan çok daha fazlasını arıyoruz." Yeni cihazın RAM miktarının da artacağı ortaya çıkarken, daha fazla detay verilmedi.

Ancak çok gecikmeden MysteryLupin adlı bir X kullanıcısı, paylaştığı bir gönderide cihaza dair bilgiler paylaştı. İddiasına göre ASUS ROG Ally X, 8 saatlik pil ömrüne ve 24 GB RAM'e sahip olacak.

24 GB of RAM (LPDDR5X), up to 8h of battery life. https://t.co/GCuBVoGTTm