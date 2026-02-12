ASUS, Yeni Oyuncu Kulaklığı Tanıttı! Ses Kalitesine Odaklanıyor

Asus tamamen ses deneyimine odaklanan yeni oyuncu kulaklığı ROG Kithara'yı tanıttı. Sektörün en önemli isimlerinden biri olan HiFiMan ile iş birliği içinde tasarlanan cihaz, sadece oyun ekipmanı olarak değil, müzik için de oldukça etkileyici bir seçenek olarak ön plana çıkıyor.

ASUS ROG Kithara'nın Özellikleri Neler?

Sürücü: 10 mm planar sürücüler.

10 mm planar sürücüler. Frekans Aralığı: 8Hz ile 55kHz arası.

8Hz ile 55kHz arası. Bağlantı Seçenekleri: 3.5 mm, 6.3 mm ve 4.4 mm kablolu bağlantı desteği.

3.5 mm, 6.3 mm ve 4.4 mm kablolu bağlantı desteği. Mikrofon: MEMS teknolojisine sahip, yüksek kaliteli ve çıkarılabilir boom mikrofon.

MEMS teknolojisine sahip, yüksek kaliteli ve çıkarılabilir boom mikrofon. Ağırlık: 420 gram.

ASUS ROG Kithara, mevcut çoğu oyuncu kulaklığından farklı olarak kulağınızı tamamen kapatmıyor. Bu da sesin biraz dışarı sızdığı anlamına geliyor. Böylece çevrenizde olup bitenlerden haberdar olabiliyor, birisi size seslendiğinde onu duyabiliyorsunuz. 8Hz ile 55kHz frekans aralığına sahip olan cihaz, standart 3.5 mm ve 6.3 mm'nin yanı sıra 4.4 mm bağlantı desteği de sunuyor. Ancak bilgisayar için ideal olanın 3.5 mm olduğunu belirtelim.

Kulaklık, daha az gürültü ve daha yüksek ses kalitesi elde etmeye imkân tanıyan MEMS teknolojisine sahip boom mikrofonla beraber geliyor. Mikrofon, başınızı hangi tarafa çevirirseniz çevirin, sesinizin karşı tarafa iletilmesine olanak tanıyor. Çıkarılabilir yapıda olması, sadece müzik dinlemek istediğinizde bu mikrofonu çıkarıp daha rahat bir şekilde hareket etmenizi mümkün kılıyor.

10 mm planar sürücülere sahip olması nedeniyle 420 gram ağırlığında. Cihaz, mevcut oyuncu kulaklıklarında aranan özellikler olan aktif gürültü engelleme, kablosuz bağlantı ya da RGB ışıklar içermiyor. Bunun yerine daha sade bir tasarım tercih eden Asus, cihazda ses kalitesine odaklanıyor.

ASUS ROG Kithara'nın Fiyatı Ne Kadar?

ASUS ROG Kithara için 299 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 13 bin 51 TL'ye denk geliyor. Daha önce ROG serisinin ürünleri Türkiye'de satışa sunulmuştu ancak daha çok belirli bir kullanıcı kitlesine hitap etmesi dolayısıyla bu modelin Türkiye'ye gelmesi pek mümkün görünmüyor. Yine de konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.