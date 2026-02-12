Xiaomi'nin Uyku Analizi Yapabilen Akıllı Saati Global Pazara Geliyor

Xiaomi, Aralık 2025 tarihinde Çin'de Watch 5 modelini tanıttı. Uzun bir süredir ise global pazara ne zaman geleceği ve ne kadar bir fiyat etiketine sahip olacağı gibi sorulara cevap aranıyordu. Son sızıntı ile birlikte cihazın küresel pazar için çıkış tarihi ve fiyatı açıklığa kavuştu.

Xiaomi Watch 5'in Global Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Çekya'daki bir perakendeciden sızdırılan bilgilere göre Xiaomi Watch 5, 7.990 Çek Korunası (17 bin 90 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Türkiye'deki vergilerle birlikte satış fiyatının 22 bin TL'nin üzerine çıkması olası görünüyor ancak Xiaomi'nin yerel fiyatlandırma uygulamasını da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bu nedenle cihaz beklenenden daha uygun bir fiyatla da Türkiye'deki kullanıcılara sunulabilir.

Xiaomi Watch 5 Ne Zaman Küresel Pazara Gelecek?

Xiaomi Watch 5'in Mart 2026'da düzenlenecek olan MWC (Mobil Dünya Kongresi) öncesinde Xiaomi 17 Ultra ve Xiaomi Pad 8 serisi ile beraber küresel çapta tanıtılacağı iddia edildi. Cihazın siyah ve yeşil olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile global pazardaki yerini alması bekleniyor. Cihazın global lansmandan kısa bir süre sonra da Türkiye'ye geleceği öngörülüyor.

Xiaomi Watch 5'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 1,54 inç

1,54 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 480 × 480 piksel

480 × 480 piksel Ekran Piksel Yoğunluğu: 312 PPI

312 PPI Ekran Yenileme Hızı: 60Hz

60Hz Ekran Parlaklığı: 1500 nit

1500 nit Batarya: 930 mAh

930 mAh Pil Ömrü: 6 gün normal kullanım, 18 gün güç tasarruf modu

6 gün normal kullanım, 18 gün güç tasarruf modu Bağlantı: eSIM desteği ve NFC

eSIM desteği ve NFC Spor Modları: 150'den fazla spor modu

150'den fazla spor modu Sağlık Özellikleri: Kalp atışı, SpO2, stres, uyku takibi, uyku analizi

Xiaomi Wartch 5'in küresel versiyonunun Çin'dekinden farklı olarak Wear OS ile birlikte geleceği ileri sürüldü. Çin sürümünü baz alacak olursak cihaz, 1,54 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. AMOLED ekran üzerinde 480 × 480 piksel çözünürlük, 312 PPI piksel yoğunluğu, 60Hz yenileme hızı ve 1500 nit maksimum parlaklık sunacak.

Cihaz, 930 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Standart kullanımda 6 gün, güç tasarruf modunda ise 18 güne kadar pil ömrü sunacak. Akıllı saat, 150'den fazla spor modu içerecek. Ayrıca kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi ve stres takibi gibi özelliklerle sağlığınızı yakından takip etmenizi sağlayacak. Uyku analizi özelliğine sahip olan cihaz, NFC ve eSIM desteği içerecek.