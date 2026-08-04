4K Çözünürlük ve 160Hz Yenileme Hızı Sunan Monitör Tanıtıldı!

Thunderobot kısa süre önce güçlü özelliklere sahip yeni monitörünü kullanıcıların beğenisine sundu. Markanın yeni modeli 4K çözünürlük 160Hz yenileme hızı ve 400 nit parlaklık gibi özelliklerle karşımıza çıkıyor. İşte Thunderobot JU24F160L özellikleri ve fiyatı!

Thunderobot JU24F160L Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 23.8 inç

Panel Tipi: Fast IPS

Çözünürlük: 3840 x 2160 (4K)

Yenileme Hızı: 160 Hz

Tepki Süresi: 1 ms GTG

Parlaklık: 400 nit

Oyun ve Görüntü Teknolojileri: Adaptive Sync, HDR, MPRT, FPS sayacı, karanlık sahne geliştirme, yapay zeka destekli nişangah ayarlama

Göz Koruma Teknolojileri: DC karartma, donanımsal düşük mavi ışık, ayarlanabilir mavi ışık seviyesi

Ses: Dahili stereo hoparlörler

Bağlantı Noktaları: 2 adet HDMI 2.1, 2 adet DisplayPort 1.4, 1 adet 3.5 mm ses jakı

Stand ve Ergonomi: 100 mm yükseklik ayarı, 90 derece pivot (dikey kullanım), 30 derece sağa/sola dönme, -5 ile 20 derece arası eğilme (tilt), gizli kulaklık askısı

Thunderobot JU24F160L'de 23.8 inç büyüklüğünde, 3840 x 2160 (4K) çözünürlüğe ve 160 Hz tazeleme hızına sahip IPS LCD bir panel karşımıza çıkıyor. Kullanıcılar 160 Hz yenileme hızı sayesinde 120 Hz'e göre menü geçişlerinde, sayfa kaydırmalarında ve oyunlarda daha akıcı bir ekran deneyimi elde edebiliyor. Bununla birlikte yüksek çözünürlüğü sayesinde ekrandaki içerikleri net ve keskin bir şekilde görebileceksiniz.

IPS LCD, AMOLED teknolojisi kadar olmasa da gayet başarılı diyebiliriz. Hatta bu tür panellerde TN ekranlarda yan açılardan bakıldığında karşılaşılan renklerin solması gibi can sıkıcı sorunları da yaşamıyorsunuz. Aynı zamanda renk canlılığı konusunda da TN'den daha iyi diyebiliriz.

Cihaz 1 ms tepki süresine sahip. Bu da özellikle Valorant, Counter-Strike 2 veya yarış oyunları gibi saliselerin önemli olduğu anlarda hareket halindeki rakiplerinizi hiçbir görüntü kirliliği veya bulanıklık olmadan en net haliyle görebileceğiniz anlamına geliyor.

Monitörün parlaklığı 400 nit olarak açıklandı. Bu da yeterli bir düzeyde diyebiliriz. Yani doğrudan güneş ışığı gelmediği takdirde ekranı herhangi bir detay kaybı olmadan görebilirsiniz. Sadece bunlarla da sınırlı değil. Üründe donanım düzeyinde düşük mavi ışık, ayarlanabilir mavi ışık seviyesi ve DC karartma gibi kullanıcı sağlığını düşünen özellikler de bulunuyor.

Thunderobot JU24F160L Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

Thunderobot JU24F160L'nin fiyatı 1.499 yuan olarak açıklandı. Bu da güncel döviz kuruyla 10.565 TL'ye karşılık geliyor. Bunun dışında ülkemizde markanın çok sayıda monitörü satılıyor. Bu nedenle Thunderobot JU24F160L'nin de önümüzdeki dönemlerde ülkemizde satışa çıkması ihtimaller dahilinde.

Editörün Yorumu

Thunderobot JU24F160L'nin özellikleri iyi. Buradaki tek şikayetim yenileme hızlarının bence biraz düşük olması. Örneğin geçtiğimiz hafta tanıtılan ve 74 dolarlık Hisense N24'te bile 180Hz tazeleme hızları vardı. Bunun dışında ürünün iyi bir kullanıcı deneyimi sunacağını düşünüyorum.