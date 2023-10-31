Asus ROG Phone 8 Serisinin İşlemcisi Açıklandı!

Asus, oyun odaklı telefon serisinin en yeni modeli ROG Phone 8 serisi üzerindeki çalışmalarına devam ediyor ve şirket bugün, yeni serinin Snapdragon 8 Gen 3 olarak da bilinen en yeni üçüncü nesil Snapdragon mobil işlemci ile geleceğini duyurdu.

Bu duyuruya rağmen ne yazık ki şirket tarafından hâlâ resmî bir lansman tarihi paylaşılmış değil.

ROG Phone 8 Serisi Snapdragon 8 Gen 3 ile Geliyor

Snapdragon 8 Gen 3'ün ROG Phone 8 serisinde kullanılacak olması, Snapdragon 8 Gen 2 ile çalışan ROG Phone 7 serisine kıyasla %30 CPU performans artışı, %20 daha iyi enerji verimliliği, %25 GPU performans artışı ve %98'lik önemli bir yapay zekâ yeteneği iyileştirmesi sunacak.

ROG Phone 8 serisinin kesin özellikleri açıklanmamış olsa da yakın tarihli bir rapor serinin ROG Phone 8, ROG Phone 8 Pro ve ROG Phone 8 Ultimate'den oluşacağını ortaya çıkarmıştı.

Eylül ayında ise ROG Phone 8 olduğu anlaşılan ASUS_AI2401_A model numarasına sahip bir ASUS telefonu Geekbench benchmark kütüphanesinde ortaya çıkmıştı. Cihaz, benchmark platformunda tek çekirdekte 2213 puan, çok çekirdekte 7048 puan elde etti. Aynı listeleme, Snapdragon 8 Gen 3 ile gelecek akıllı telefonun 16 GB RAM ve Android 14 ile geleceğini ortaya koyuyordu.

Peki sizin Asus'un oyun odaklı serisinin yeni üyesi ROG Phone 8 serisinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.