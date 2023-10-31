Asus ROG Phone 8 Serisinin İşlemcisi Açıklandı!
Asus'un merakla beklenen ROG Phone 8 serisinin kullanacağı işlemci açıklandı. İşte seriye dair bilinen son detaylar!
Asus, oyun odaklı telefon serisinin en yeni modeli ROG Phone 8 serisi üzerindeki çalışmalarına devam ediyor ve şirket bugün, yeni serinin Snapdragon 8 Gen 3 olarak da bilinen en yeni üçüncü nesil Snapdragon mobil işlemci ile geleceğini duyurdu.
Bu duyuruya rağmen ne yazık ki şirket tarafından hâlâ resmî bir lansman tarihi paylaşılmış değil.
ROG Phone 8 Serisi Snapdragon 8 Gen 3 ile Geliyor
Snapdragon 8 Gen 3'ün ROG Phone 8 serisinde kullanılacak olması, Snapdragon 8 Gen 2 ile çalışan ROG Phone 7 serisine kıyasla %30 CPU performans artışı, %20 daha iyi enerji verimliliği, %25 GPU performans artışı ve %98'lik önemli bir yapay zekâ yeteneği iyileştirmesi sunacak.
ROG Phone 8 serisinin kesin özellikleri açıklanmamış olsa da yakın tarihli bir rapor serinin ROG Phone 8, ROG Phone 8 Pro ve ROG Phone 8 Ultimate'den oluşacağını ortaya çıkarmıştı.
Eylül ayında ise ROG Phone 8 olduğu anlaşılan ASUS_AI2401_A model numarasına sahip bir ASUS telefonu Geekbench benchmark kütüphanesinde ortaya çıkmıştı. Cihaz, benchmark platformunda tek çekirdekte 2213 puan, çok çekirdekte 7048 puan elde etti. Aynı listeleme, Snapdragon 8 Gen 3 ile gelecek akıllı telefonun 16 GB RAM ve Android 14 ile geleceğini ortaya koyuyordu.
Öğrencilerin 9.500 TL Altı Alabileceği Vergisiz Telefonlar
Örgün eğitimdeki üniversite öğrencilerini kapsayacak vergisiz telefon düzenlemesi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Peki sizin Asus'un oyun odaklı serisinin yeni üyesi ROG Phone 8 serisinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
YORUMLAR