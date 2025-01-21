ASUS'tan Yeni Oyun Telefonu Geliyor! Fiyatı Çok Ucuz Olacak

Güney Koreli Samsung, FE (diğer adıyla Fan Edition) serisini uygun fiyata üst düzey özelliklere sahip telefonlar satışa sunmak için kullanıyor. Görünüşe göre ASUS da bu stratejiyi uygulamaya hazırlanıyor.

ASUS Uygun Fiyatlı Oyun Telefonu Çıkaracak

Malezya ve Tayland'dan gelen yeni sertifikasyon belgelerine göre ASUS, ROG Phone 9 serisine yeni bir model dahil etmeye hazırlanıyor. Bu telefon serideki diğer modeller gibi oyun odaklı olacak ve uygun fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Ortaya çıkan bilgilere göre ASUS'un ucuz oyun telefonu ROG Phone 9 FE olarak adlandırılacak. Bu serideki diğer modeller ROG Phone 9 ve ROG Phone 9 Pro olarak adlandırılmıştı.

İsim sertifika belgelerinde açıkça görünüyor ancak özellikler maalesef bu sertifikalarda yer almıyor. Öte yandan şu ana kadar herhangi bir sızıntı da gerçekleşmedi. Dolayısıyla yeni telefonda hangi özelliklerin yer alacağı henüz bilinmiyor.

Telefonda en az 12 GB RAM yer alabilir. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı seçenek sunulabilir. AMOLED ekranın 6,78 inç büyüklüğünde olabileceği tahmin ediliyor.

ASUS marka ucuz oyuncu telefonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Oyun odaklı telefonları tercih ediyor musunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.