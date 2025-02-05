Oyun Telefonu ASUS ROG Phone 9 FE Tanıtıldı! Fiyatı Şaşkına Çeviriyor

Kasım ayında ROG Phone 9 ve ROG Phone 9 Pro modellerini tanıtan ASUS, 4 Şubat 2025 tarihinde ROG Phone 9 FE modelini tanıttı. Yapılan tanıtım ile birlikte oyun odaklı telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu.

ASUS ROG Phone 9 FE Özellikleri

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, bu LTPO AMOLED ekran üzerinde genel kullanımda 120Hz, sistem ayarlarında 165Hz, Game Genie modunda ise 185 Hz'ye kadar yenileme hızı sunuyor. Cihazın 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve yaklaşık 388 PPI piksel yoğunluğu sunduğunu da belirtelim.

Corning Gorilla Glass Victus 2 ekran koruma teknolojisi ile çizilmelere ve darbelere karşı dayanıklı olan cihazda IP68 sertifikası bulunuyor. IP68 sertifikası, telefonun suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

16 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip ROG Phone 9 FE modelinde Snapdragon 8 Gen 3 bulunuyor. Bu işlemci bir adet 3.3 GHz Cortex-X4, üç adet 3.2 GHz Cortex-A720, iki adet 3.0 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.3 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz çekirdekten oluşuyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.9 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera, 13 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip makro kamera yer alıyor.

Arka kameralar 8K çözünürlükte 30 FPS video kaydı yeteneği ile dikkat çekiyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.5 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera mevcut. 5.500 mAh batarya kapasitesinin yer aldığı telefon 65W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

ASUS ROG Phone 9 FE Fiyatı

ASUS ROG Phone 9 FE modeli 29.990 Tayland Bahtı (891 dolar) fiyata satılıyor. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.