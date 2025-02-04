Nothing Phone (3a), Ucuza iPhone 16'nın Popüler Özelliğini Sunacak

2024 yılının eylül ayında tanıtılan iPhone 16 serisi, önceki iPhone'lardan farklı olarak kamera işlevine sahip esktra buton ile piyasaya sürüldü. Bu buton sayesinde kamera pratik şekilde açılabiliyor ve çeşitli ayarlara hızlıca ulaşılabiliyor. Görünüşe göre Nothing Phone (3a) da kamera butonuna sahip olacak.

Nothing Phone (3a) Kamera Butonu ile Gelecek

Nothing, resmî X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden Phone (3a) için tanıtım tarihini duyurdu. Yapılan duyuruda bir de telefona ait görsel paylaşıldı. Görsele baktığımızda güç butonunun yanı sıra esktra buton yer alıyor. Bu butonun iPhone 16 serisindeki gibi kamera işlevi için kullanılabileceği öne sürüldü.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunacak. Nothing Phone (2a) modelinde sadece 50 MP ana kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kamera mevcut.

Yeni telefonun ön yüzeyinde 32 megapiksel çözünürlüğünde bir kameranın yer alacağı öne sürüldü. İddiaya göre 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak.

Gücünü Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisinden alacak cihazda 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğinin olması bekleniyor. 45W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyecek telefonda 5.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak.

Nothing Phone (3a) Çıkış Tarihi

Uzun süredir merakla beklenen Nothing Phone (3a) modeli 4 Mart 2025 tarihinde tanıtılacak.