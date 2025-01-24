Ucuz Oyun Telefonu ASUS ROG Phone 9 FE'nin Tüm Özellikleri Sızdırıldı

Kasım ayında ROG Phone 9 ve ROG Phone 9 Pro modellerini tanıtan ASUS'un geçtiğimiz günlerde ucuz oyun telefonu üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. ASUS ROG Phone 9 FE olarak isimlendirilen telefonun bu kez özellikleri ve görüntüleri sızdırıldı.

Ortaya çıkan görüntülere göre ROG Phone 9 modelinin tasarımı ROG Phone 9 Pro'ya benzeyecek. Yeni telefonun 8,9 mm kalınlığında ve 225 gram ağırlığında olacağı öne sürüldü. ROG Phone 9 Pro'nun 8,9 mm kalınlığında ve 227 gram ağırlığında olduğunu belirtelim.

ASUS ROG Phone 9 FE Özellikleri Nasıl Olacak?

Gücünü Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden alacak telefonda AirTrigger kontrolcülerine yer verilecek. Android 15 işletim sistemi ile beraber gelecek cihazda 16 GB LPDDR5X RAM ve 256 GB UFS 4.0 depolama alanı bulunacak. RAM ve depolama tarafında birden fazla seçenek sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LTPO AMOLED ekran üzerinde Full HD+ çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Game Genie özelliği ile birlikte yenileme hızı 185 Hz'ye kadar ulaşacak. Gorilla Glass Victus 2 teknolojisi, telefonun ekranını çizilmelere ve darbelere karşı koruyacak.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli Sony IMX890 ana kamera, 13 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera yer alacak.

Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera bulunacak. 5 bin 500 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 65W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Öne çıkan özellikler arasında stereo hoparlörler, 3,5 mm kulaklık girişi, yüksek çözünürlüklü ses, Wi-Fi 7, ekran altı parmak izi okuyucusu yer alıyor.

Telefon ayrıca IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklı olacak. ROG Phone 9 FE'ye dair henüz resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı özellikler ile gelebileceğini belirtelim.

ASUS'un uygun fiyatlı oyun telefonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.