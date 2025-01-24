Ultra İnce Samsung Galaxy S25 Edge'in Çıkış Tarihi Belli Oldu

Samsung, bir süredir merakla beklenen Galaxy S25 serisini 22 Ocak 2025 tarihinde düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıttı. Etkinlikte Galaxy S25 Edge de gösterildi ancak net çıkış tarihi ve özellikleri paylaşılmadı. Kısa süre önce telefonun ne zaman satışa sunulacağı açıklandı.

Samsung Galaxy S25 Edge Özellikleri Nasıl Olacak?

Özelliklere geçmeden önce telefonun özelliklerine dair söylentilerden bahsedelim. Telefonun 6,4 mm kalınlığında olacağı söyleniyor. Serideki diğer telefonlar gibi düz kenarlara ve yuvarlatılmış köşelere sahip olan Galaxy S25 Edge modelinde Snapdragon 8 Elite'ın yedi çekirdekli sürümü yer alabilir.

Snapdragon 8 Elite'ın yedi çekirdekli sürümünde iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve beş adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M bulunuyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak Galaxy S25 Edge, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 393 PPI piksel yoğunluğu sunabilir.

Telefonun arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kameranın yer alacağı iddia ediliyor. Galaxy S25 modelinde 50 MP geniş açılı kamera, 10 MP telefoto kamera ve 12 MP ultra geniş açılı kameranın yer aldığını belirtelim.

Telefonun ön yüzeyinde 10 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kameranın yer alacağı öne sürüldü. Galaxy S25'te ise 12 MP geniş açılı kamera mevcut.

Samsung Galaxy S25 Edge Çıkış Tarihi

Bir Samsung yöneticisi, Galaxy S25 Edge modelinin nisan ayı civarında satışa sunmayı planladıklarını söyledi. Yani inceliğiyle öne çıkan telefon yaklaşık iki ay sonra kullanılmaya başlanabilecek.



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