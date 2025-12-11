ASUS 330Hz Ekranlı Oyun Monitörü Tanıttı! 5K Çözünürlüğe Sahip

Oyun monitörleri arasına yeni bir model daha katıldı. ASUS, ROG Strix XG27JCG isimli yeni bir oyun monitörü tanıttı. Bu tanıtımla birlikte monitörün teknik özellikleri, tasarımı ve fiyat etiketi belli oldu. Etkileyici bir tasarıma sahip olan monitör yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü ekran dahil birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

ASUS ROG Strix XG27JCG Özellikleri

Ekran Boyutu: 27 inç

27 inç Ekran Teknolojisi: Fast IPS

Fast IPS Ekran Çözünürlüğü: 2880 x 5120 piksel

2880 x 5120 piksel Çift Ekran Modu: Mevcut

Mevcut Ekran Yenileme Hızı: 5K çözünürlükte 180Hz, 1440 x 2560 piksel çözünürlüğünde 330Hz yenileme hızı

5K çözünürlükte 180Hz, 1440 x 2560 piksel çözünürlüğünde 330Hz yenileme hızı Piksel Yoğunluğu: 218 PPI

218 PPI Tepki Süresi: 0.3 ms

0.3 ms Maksimum Parlaklık: 600 nit

600 nit HDR Sertifikası: VESA DisplayHDR 600

VESA DisplayHDR 600 Renk Derinliği: 10-bit

10-bit Renk Gamı: Yüzde 97 DCI-P3

27 inç ekran büyüklüğüne sahip olan ASUS ROG Strix XG27JCG, Fast IPS ekran üzerinde 2880 x 5120 piksel çözünürlük, 0.3 ms tepki süresi, 600 nit maksimum parlaklık ve 218 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Çift ekran moduna sahip olan oyun monitörü 5K çözünürlükte 180Hz, 1440 x 2560 piksel çözünürlüğünde ise 330Hz yenileme hızı sunuyor.

Oyuncular iki farklı mod arasında kolayca geçiş yapabiliyor. Yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi sayesinde özellikle hızlı tempoya sahip oyunlarda daha iyi bir deneyim elde ediliyor. VESA DisplayHDR 600 sertifikasına sahip olan monitör, 10-bit renk derinliği ve yüzde 97 DCI-P3 renk gamı ile zengin ve doğru renkler sunuyor.

NVIDIA G-Sync ve AMD FreeSync Premium Pro özelliklerini destekleyen monitörde ELMB 2 (Extreme Low Motion Blur) ve Variable Overdrive isimli teknolojiler bulunuyor. Bu teknolojiler, hareket bulanıklılığını azaltarak daha net görüntüler elde edilmesini sağlıyor. Bağlantı seçenekleri tarafında da geniş bir yelpaze mevcut.

Montiörün portları arasında bir adet DisplayPort 1.4 (DSC destekli), iki adet HDMI 2.1 (FRL destekli), bir adet USB-C (15W güç çıkışı), üç adet USB 3.2 Gen1 Type-A portu ve bir adet 3,5 mm kulaklık girişi yer alıyor. Monitör VESA 100x100mm montaj desteği ile birlikte geliyor. Ayrıca monitörün açısı ve yüksekliği rahatça ayarlanabiliyor.

ASUS ROG Strix XG27JCG Fiyatı

Çok şık bir tasarıma sahip olan ASUS ROG Strix XG27JCG 6.499 Hong Kong doları (35.599 TL) fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı. Siyah renk seçeneğine ve ince çerçevelere sahip olan montiörün Avrupa'ya ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor.