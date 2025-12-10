1000Hz Ekranlı Oyuncu Monitörü Tanıtıldı
AOC AGON AGP277QK'nin tanıtımı gerçekleştirildi. 1000Hz yenileme hızı sunan bu yeni monitör, oyunlarda en iyi performansı sergilemenizi sağlıyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- AOC AGON AGP277QK, ultra hızlı modda 1000Hz yenileme hızı sunuyor.
- Monitör, yüksek çözünürlük modunda 500Hz'e kadar yenileme hızı elde etmenizi sağlıyor.
- Bu monitör, DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 ve USB 3.2 bağlantı noktalarına sahip.
AOC AGON AGP277QK tanıtıldı. Yeni monitör özellikle yüksek yenileme hızı ile dikkatleri üzerinde topluyor ve birinci şahıs nişancı türüne sahip çok oyunculu oyunlarda ciddi avantaj sunması dolayısıyla oyuncuların ilgi odağı hâline gelecek gibi görünüyor.
AOC AGON AGP277QK Özellikleri
AOC AGON AGP277QK, TCL'in teknolojisinin üzerine inşa edilmesi sayesinde 1000Hz'e varan yenileme hızını desteklemesini sağlıyor. Gelişmiş görüntü kalitesi sunan monitör, özellikle hız ve netlik ile ön plana çıkıyor. Hızlı hareketler söz konusu olduğunda en iyi görüntüyü düşük tepki süresi ile sunarak oyunculara üst düzey performans sağlıyor.
Monitör, iki farklı modla birlikte geliyor. Kullanıcılar, ihtiyaçlarına bağlı olarak iki mod arasından seçim yapabiliyor. Yüksek çözünürlük modu, 500Hz yenileme hızı sunuyor. AGP277QK, bu modda son derece akıcı ve hızlı bir deneyim sunuyor ancak diğer mod, size çok daha benzersiz bir deneyim sunuyor.
AGP277QK, ultra hız modunda 1000Hz yenileme hızı sunuyor. Bu mod hem düşük gecikme süresi elde etmenize imkân tanıyor hem mümkün olan en yüksek hıza kavuşmanıza yardımcı oluyor. Reflekslerin kritik öneme sahip olduğu Counter-Strike 2, Valorant ve benzeri rekabetçi oyunlarda size ciddi bir avantaj sağlayabiliyor.
Hız gerektiren işlerle uğraşanlar açısından oldukça önemli olan bu monitör, DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 ve USB 3.2 bağlantı noktalarına sahip. Ayrıca çalan seslerle uyumlu RGB aydınlatma sistemi de sunuyor. Bu özelik, klavye, fare ve kasa gibi diğer oyuncu ekipmanları da RGB aydınlatmaya sahip ise mükemmel bir atmosfer elde etmenize yardımcı olabilir.