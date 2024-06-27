ASUS, ROG Strix XG27UCS ve XG27ACS Oyuncu Monitörlerini Türkiye'de Satışa Sundu

ASUS, Türkiye'deki ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Son olarak kısa süre önce ROG Ally X'in ön siparişe açılmasıyla gündem şirket, şimdi de Strix XG27UCS ve XG27ACS oyuncu monitörlerini satışa sundu.

Peki ASUS ROG Strix XG27UCS ve XG27ACS özellikleri ve fiyatı ile kullanıcılara neler sunuyor. Gelin birlikte şirketin yeni oyuncu monitörlerine göz atalım.

ASUS ROG Strix XG27UCS ve XG27ACS Oyuncu Monitörleri Özellikleri

ASUS, Republic of Gamers (ROG), Strix serisine yeni dahil olan XG27UCS ve XG27ACS monitör modellerini satışa sundu. 27 inç 4K 160 Hz XG27UCS ve 1440p 180 Hz XG27ACS oyuncu monitörleri, 1 ms tepki süresi gibi özeliklerle dikkat çekmeyi başardı.

XG27UCS ve XG27ACS, NVIDIA G-SYNC uyumluluğu ve HDR teknolojisi sayesinde kusursuza yakın oyun deneyim, sağlıyor. Fast IPS panel, sırasıyla 180 Hz ve 160 Hz yenileme hızları sunarak aksiyon dolu sahneleri akıcı şekilde yansıtıyor.

DisplayHDR 400 sertifikası ve geniş DCI-P3 renk gamı da etkileyici HDR görüntüler sunuyor. Ayrıca, ASUS Variable Overdrive 2.0 teknolojisiyle kare hızlarına göre dinamik ayar yaparak görüntü kalitesini en üst düzeye çıkarıyor.

Bu monitörler, DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 ve USB Type-C gibi geniş bağlantı seçenekleri ile masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar, oyun konsolları gibi çeşitli cihazlarla uyumlu. ASUS DisplayWidget Center yazılımı sayesinde monitör ayarları kolayca yapılabiliyor.

Kutudan çıkar çıkmaz olağanüstü renk doğruluğu ve performans sunan monitörler, sıkı kalite kontrol testlerinden geçiyor ve FSC-Mix sertifikalı malzemeden üretilen ambalajlarda geliyor.

ASUS ROG Strix XG27ACS

Ekran Panel Boyutu: 27 inç geniş ekran

27 inç geniş ekran Panel Arka Aydınlatma / Tür: Fast IPS teknolojisi

Fast IPS teknolojisi Ekran Yüzeyi: Yansıma önleyici

Yansıma önleyici Renk Doygunluğu: DCI-P3 %97

DCI-P3 %97 Gerçek Çözünürlük: 2560 x 1440

2560 x 1440 Yenileme Hızı: 180 Hz

180 Hz Kontrast Oranı: 1.000:1 (Tipik)

1.000:1 (Tipik) İzleme Açısı (CR≧10): 178° (Y) / 178° (D)

178° (Y) / 178° (D) Görüntü Renkleri: 16,7 milyon

16,7 milyon Tepki Süresi: 1 ms (Griden Griye)

1 ms (Griden Griye) HDR Desteği: Evet

Evet Renk Kalibrasyonu: Var, E-raporlu

Var, E-raporlu HDCP: Evet

Evet Video Özellikleri: GamePlus, Adaptive Sync (G-SYNC uyumlu ve FreeSync), ELMB Sync

GamePlus, Adaptive Sync (G-SYNC uyumlu ve FreeSync), ELMB Sync Mekanik Tasarım: Tripod yuvası

Tripod yuvası Giriş/Çıkış: 1 x HDMI (v2.0), 1x DisplayPort (v1.4), 1 x USB Type-C (DP Alt modu), kulaklık jakı

ROG Strix XG27UCS

Ekran Panel Boyutu: 27 inç geniş ekran

27 inç geniş ekran Panel Arka Aydınlatma / Tür: Fast IPS teknolojisi

Fast IPS teknolojisi Ekran Yüzeyi: Yansıma önleyici

Yansıma önleyici Renk Doygunluğu: DCI-P3 %95

DCI-P3 %95 Gerçek Çözünürlük: 3840 x 2160

3840 x 2160 Yenileme Hızı: 160 Hz

160 Hz Kontrast Oranı: 1.000:1 (Tipik)

1.000:1 (Tipik) İzleme Açısı (CR≧10): 178° (Y) / 178° (D)

178° (Y) / 178° (D) Görüntü Renkleri: 16,7 milyon

16,7 milyon Tepki Süresi: 1 ms (Griden Griye)

1 ms (Griden Griye) HDR Desteği: Evet

Evet Renk Kalibrasyonu: Var, E-raporlu

Var, E-raporlu HDCP: Evet

Evet Video Özellikleri: GamePlus, Adaptive Sync (G-SYNC uyumlu ve FreeSync), ELMB Sync

GamePlus, Adaptive Sync (G-SYNC uyumlu ve FreeSync), ELMB Sync Mekanik Tasarım: Tripod yuvası

Tripod yuvası Giriş/Çıkış: 1 x HDMI® (v2.0), 1x DisplayPort (v1.4), 1 x USB Type-C (DP Alt modu), kulaklık jakı

Peki siz ASUS ROG Strix XG27UCS ve XG27ACS oyuncu monitörü modellerini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.