ASUS, ROG Strix XG27UCS ve XG27ACS Oyuncu Monitörlerini Türkiye'de Satışa Sundu
ASUS, yeni ROG Strix XG27UCS ve XG27ACS oyuncu monitörlerini Türkiye'de satışa sundu. İşte detaylar!
ASUS, Türkiye'deki ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Son olarak kısa süre önce ROG Ally X'in ön siparişe açılmasıyla gündem şirket, şimdi de Strix XG27UCS ve XG27ACS oyuncu monitörlerini satışa sundu.
Peki ASUS ROG Strix XG27UCS ve XG27ACS özellikleri ve fiyatı ile kullanıcılara neler sunuyor. Gelin birlikte şirketin yeni oyuncu monitörlerine göz atalım.
ASUS Zenbook 14 OLED UX3405 İncelemesi: Yapay Zeka Desteği, OLED ve Dahası
ASUS Zenbook 14 OLED UX3405 incelemesi ile yeni dizüstü bilgisayarın neler sunduğuna yakından göz atacağız. İşte bilgisayarın özellikleri ve fiyatı!
ASUS ROG Strix XG27UCS ve XG27ACS Oyuncu Monitörleri Özellikleri
ASUS, Republic of Gamers (ROG), Strix serisine yeni dahil olan XG27UCS ve XG27ACS monitör modellerini satışa sundu. 27 inç 4K 160 Hz XG27UCS ve 1440p 180 Hz XG27ACS oyuncu monitörleri, 1 ms tepki süresi gibi özeliklerle dikkat çekmeyi başardı.
XG27UCS ve XG27ACS, NVIDIA G-SYNC uyumluluğu ve HDR teknolojisi sayesinde kusursuza yakın oyun deneyim, sağlıyor. Fast IPS panel, sırasıyla 180 Hz ve 160 Hz yenileme hızları sunarak aksiyon dolu sahneleri akıcı şekilde yansıtıyor.
DisplayHDR 400 sertifikası ve geniş DCI-P3 renk gamı da etkileyici HDR görüntüler sunuyor. Ayrıca, ASUS Variable Overdrive 2.0 teknolojisiyle kare hızlarına göre dinamik ayar yaparak görüntü kalitesini en üst düzeye çıkarıyor.
Bu monitörler, DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 ve USB Type-C gibi geniş bağlantı seçenekleri ile masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar, oyun konsolları gibi çeşitli cihazlarla uyumlu. ASUS DisplayWidget Center yazılımı sayesinde monitör ayarları kolayca yapılabiliyor.
Kutudan çıkar çıkmaz olağanüstü renk doğruluğu ve performans sunan monitörler, sıkı kalite kontrol testlerinden geçiyor ve FSC-Mix sertifikalı malzemeden üretilen ambalajlarda geliyor.
ASUS ROG Strix XG27ACS
- Ekran Panel Boyutu: 27 inç geniş ekran
- Panel Arka Aydınlatma / Tür: Fast IPS teknolojisi
- Ekran Yüzeyi: Yansıma önleyici
- Renk Doygunluğu: DCI-P3 %97
- Gerçek Çözünürlük: 2560 x 1440
- Yenileme Hızı: 180 Hz
- Kontrast Oranı: 1.000:1 (Tipik)
- İzleme Açısı (CR≧10): 178° (Y) / 178° (D)
- Görüntü Renkleri: 16,7 milyon
- Tepki Süresi: 1 ms (Griden Griye)
- HDR Desteği: Evet
- Renk Kalibrasyonu: Var, E-raporlu
- HDCP: Evet
- Video Özellikleri: GamePlus, Adaptive Sync (G-SYNC uyumlu ve FreeSync), ELMB Sync
- Mekanik Tasarım: Tripod yuvası
- Giriş/Çıkış: 1 x HDMI (v2.0), 1x DisplayPort (v1.4), 1 x USB Type-C (DP Alt modu), kulaklık jakı
ROG Strix XG27UCS
- Ekran Panel Boyutu: 27 inç geniş ekran
- Panel Arka Aydınlatma / Tür: Fast IPS teknolojisi
- Ekran Yüzeyi: Yansıma önleyici
- Renk Doygunluğu: DCI-P3 %95
- Gerçek Çözünürlük: 3840 x 2160
- Yenileme Hızı: 160 Hz
- Kontrast Oranı: 1.000:1 (Tipik)
- İzleme Açısı (CR≧10): 178° (Y) / 178° (D)
- Görüntü Renkleri: 16,7 milyon
- Tepki Süresi: 1 ms (Griden Griye)
- HDR Desteği: Evet
- Renk Kalibrasyonu: Var, E-raporlu
- HDCP: Evet
- Video Özellikleri: GamePlus, Adaptive Sync (G-SYNC uyumlu ve FreeSync), ELMB Sync
- Mekanik Tasarım: Tripod yuvası
- Giriş/Çıkış: 1 x HDMI® (v2.0), 1x DisplayPort (v1.4), 1 x USB Type-C (DP Alt modu), kulaklık jakı
Peki siz ASUS ROG Strix XG27UCS ve XG27ACS oyuncu monitörü modellerini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.