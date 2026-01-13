240Hz OLED Oyun Monitörü Tanıtıldı! Fiyatı Şaşırttı

Oyun monitörleri arasına yeni bir model daha katıldı. ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM3 isimli bir monitör tanıttı. Bununla birlikte monitörün teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan monitör, yüksek çözünürlüklü OLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM3 Özellikleri

Ekran Boyutu: 32 inç

32 inç Ekran Çözünürlüğü: 4K

4K Ekran Yenileme Hızı: 240Hz

240Hz Ekran Tepki Süresi: 0,03 ms

0,03 ms Ekran Kontrast Oranı: 1.500.000 :1

1.500.000 :1 Ekran Teknolojisi: QD-OLED

QD-OLED Ekran Parlaklığı: HDR modunda 1.000 nit maksimum parlaklık

HDR modunda 1.000 nit maksimum parlaklık Renk Gamı: %99 DCI-P3 kapsaması

%99 DCI-P3 kapsaması Portlar: 2 adet HDMI 2.1, 1 adet DisplayPort 2.1, 1 adet USB-C, 3 adet USB-A, 1 adet USB-B

32 inç ekran büyüklüğüne sahip olan ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM3, QD-OLED ekran üzerinde 4K çözünürlük, 0,03 ms tepki süresi ve 240Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi sayesinde hızlı ve akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Bu da özellikle rekabetçi oyunlarda avantaj sağlıyor.

ASUS'un yeni monitöründe BlackShield teknolojisi yer alıyor. Bu teknoloji, oda çok aydınlık olsa bile ekrandaki siyahların daha koyu görünmesini sağlıyor. Yansımaları önleyen ekran ayrıca çizilmelere karşı daha dayanıklı bir yapıya sahip. VESA TrueBlack 500 sertifikasına sahip olan oyun monitörü, HDR modunda 1.000 nit maksimum parlaklığa ulaşıyor.

Yüzde 99 DCI-P3 renk gamını kapsayan ROG Swift OLED, 1.500.000 :1 kontrast oranı sunuyor. portları arasında iki adet adet HDMI 2.1, bir adet DisplayPort 2.1, bir adet USB-C, üç adet USB-A ve bir adet USB-B bulunuyor. Monitör NVIDIA G-SYNC desteğine saihp. Bu da ekran yırtılmalarını ortadan kaldırarak daha pürüzsüz bir deneyim sağlıyor

ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM3 Fiyatı

ASUS'un yeni oyun monitörü ROG Swift OLED PG32UCDM3 için 1.299 dolar (56.062 TL) fiyat etiketi belirlendi. Etkileyici bir görünüme sahip olan monitörün 2026 yılının ilk çeyreğinin sonuna doğru satışa sunulması bekleniyor.