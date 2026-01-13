32 GB RAM'li Bilgisayar Tanıtıldı! OLED Ekran ve Dahası

Lenovo, Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition isimli yeni bir dizüstü bilgisayar tanıttı. Tanıtımla beraber Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition'ın teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan laptop, yüksek çözünürlüklü OLED ekran, 32 GB RAM ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Lenovo Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition Özellikleri

Ekran Boyutu: 14 inç

14 inç Ekran Çözünürlüğü: 2.8K

2.8K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz RAM: 32 GB LPDDR5X (9600 MHz)

32 GB LPDDR5X (9600 MHz) İşlemci: Intel Core Ultra 7 355

Intel Core Ultra 7 355 Depolama: 1 TB / 2 TB M.2 2242 SSD

1 TB / 2 TB M.2 2242 SSD Ekran Kartı: Entegre Intel Xe3

Entegre Intel Xe3 Batarya: 75 Wh

Lenovo Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition gücünü Intel Core Ultra 7 355 işlemcisinden alıyor. Toplamda sekiz çekirdeğe sahip olan Core Ultra 7 355, dört adet performans çekirdeği ile yoğun işlem gücü gerektiren işlerde hız ve akıcılık sağlarken, dört adet verimlilik çekirdeği ile günlük kullanımda düşük güç tüketimi ve daha uzun pil ömrü sunuyor.

Bilgisayarın ekran kartı tarafında entegre Intel Xe3 bulunuyor. 14 inç ekran büyüklüğüne sahip olan dizüstü bilgisayar, OLED ekran üzerinde 2.8K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Bu yüksek yenileme hızı, standart 60Hz yenileem hızına kıyasla çok daha akıcı bir ekran elde edilmesini sağlıyor.

VESA DisplayHDR True Black 1000 sertifikasına sahip olan laptop, 1.110 nit HDR parlaklık ve %100 AdobeRGB ile sRGB renk kapsamı sunuyor. 32 GB LPDDR5X RAM (9600 MHz) ile birlikte gelen dizüstü bilgisayarda 1 TB veya 2 TB olmak üzere iki farklı SSD seçeneği mevcut. Laptop ayrıca 75Wh batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunuyor.

Lenovo Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition 312 x 212 x 1,.9 mm boyutlarında ve 975 gram ağırlığında. Hem ince hem de hafif olan bu dizüstü bilgisayar, gün içinde çok kolay bir şekilde taşınabiliyor. Bilgisayar bu bakımdan hem öğrenciler hem sık seyahat edenler hem de çalışanlar için önemli bir avantaj sağlıyor.

Lenovo Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition Fiyatı

İngiltere'de Lenovo Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition'ın 1 TB depolama alanına sahip sürümü için 1.620 pound (94.248 TL), 2 TB depolama alanına sahip sürümü için 1.879 pound (109.349 TL) fiyat etiketi belirlendi. Amerika Birleşik Devletleri'nde bilgisayar 1.499,99 dolar (64.748 TL) başlangıç fiyat etiektiyle satışa sunulacak.