Hogwarts Legacy 2 İçin Beklenmedik İddia: Bu Tarihte Tanıtılabilir

Hogwarts Legacy 2023 yılında oyunseverlerin beğenisine sunuldu. Gerek hikayesi gerek açık dünya yapısıyla büyük ilgi gören oyunun devamı da uzun süredir merakla bekleniyor. Son gelişmeler ise Hogwarts Legacy 2’nin çok yakında duyurulabileceğine işaret ediyor. İşte merak edilen tüm detaylar!

Hogwarts Legacy 2 Ne Zaman Tanıtılabilir?

Şu an için geliştirici Avalanche Software tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bazı kaynaklara göre Hogwarts Legacy 2, Sony’nin 2 Haziran’da düzenleyeceği State of Play etkinliğinde duyurulabilir. İlk Hogwarts Legacy oyununun PlayStation markasıyla olan güçlü pazarlama iş birliklerini göz önüne aldığımızda bu söylentinin gerçek olma ihtimalinin bulunduğunu belirtelim.

Buradaki bir diğer detay ise Aralık 2026’da yayınlanması beklenen Harry Potter dizisi. Bu kapsamda yayıncı Warner Bros. Games’in yeni yapımın oluşturacağı ilgiyi de değerlendirerek Hogwarts Legacy 2’yi diziden önce duyurmayı planladığı söyleniyor. Böylece olası ön sipariş gibi senaryolarda Harry Potter hayranlarının heyecanından faydalanmak ticari açıdan mantıklı olabilir.

Hogwarts Legacy 2 Konusu Ne Olacak?

Hatırlanacağı üzere Hogwarts Legacy, ana Harry Potter serisinden yüz yıl öncesinde yani 1800'lerin sonlarında geçiyordu. Yapımda Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'na doğrudan beşinci sınıftan başlayan özel bir öğrenciyi kontrol ediyorduk. Bununla birlikte bir yandan derslere girip yeteneklerimizi geliştiriken, diğer yandan goblin isyanının lideri Ranrok ve karanlık büyücülerle mücadele ediyorduk.

Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmese de Hogwarts Legacy 2’nin doğrudan Harry Potter döneminde geçeceği söyleniyor. Bu durum doğal olarak Harry Potter hayranlarının daha fazla ilgisini çekecek bir hikaye anlamına geliyor. Öte yandan yeni yapımın ilk oyuna kıyasla daha farklı bir anlatım tarzına sahip olabileceği de belirtiliyor.

Editörün Yorumu

Hogwarts Legacy 2’nin 2 Haziran’da duyurulabileceği iddiası beni fazlasıyla heyecanlandırdı. Zira çocukluğum Harry Potter filmleriyle geçti diyebilirim. Hogwarts Legacy’yi de ilk çıktığında oynadım ve genel olarak beğendim. Ancak eleştireceğim birkaç nokta da var. Özellikle arkadaşlık ilişkilerinin yüzeysel kalması, seçimlerin hikaye üzerindeki etkisinin oldukça sınırlı olması ve Quidditch maçlarının oyunda yer almaması bunlardan bazıları.

Umarım Hogwarts Legacy 2’de bu tür eksiklikler giderilir ve Harry Potter evrenini daha iyi bir şekilde deneyimleyebiliriz. Burada en çok merak ettiğim konulardan biri de oyunda ana serideki karakterlerin yer alıp almayacağı. Şahsen Harry Potter gibi karakterleri direkt olarak oynama ihtimalimizin olmayacağını düşünüyorum. Ancak hikayenin bir noktasında karşıma çıkmaları bile benim için yeterli olurdu. Eğer geliştirici stüdyo böyle bir bağlantıyı kurmayı başarırsa ikinci oyunun ilkine göre çok daha başarılı olacağını söyleyebilirim.