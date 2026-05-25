PlayStation'a Büyük Yenilik Geliyor! Oyun Yüklenirken Çok Kullanılacak

Sony'nin PlayStation ile ilgili planları ortaya çıktı. Şirket, alınan patente göre hâlihazırda PlayStation oyun konsoluna sahip olan oyuncuların en büyük sorunlarından birini çözmeyi hedefliyor. Oyuncular, bu yeni sistem sayesinde oyun yüklenirken, lobiye geçiş yapılırken ve benzeri anlarda eskisi gibi sıkılmayacak.

PlayStation'a Nasıl Bir Sistem Gelecek?

Eğlence devi Sony'nin yeni patentine göre PlayStation'a resim içinde resim modu eklenecek. Bu özellik, oyun açıkken bir yandan da başka içerikleri izlemenize mümkün kılacak. Başta çok oyunculu oyunlar olmak üzere PlayStation mağazasında yayınlanmış çeşitli oyunlarda kullanılabilecek olan bu özellik, oyunculara maç bulunmasını ya da bir sonraki bölümün yüklenmesini beklerken boşa zaman geçirip sıkılmasını sağlayacak.

Oyunculara sunulacak olan içerikler oldukça çeşitlilik gösterecek. Çeşitli uygulamalardan video izlenebilecek, yapay zeka ile oluşturulan oyun özetlerine göz atılabilecek, sosyal medyada video seyredilebilecek veya rakipler hakkında yapay zeka ile oluşturulmuş analitik raporlara bakılabilecek. Böylece oyun başlamadan önce eğlenilebilecek ya da strateji geliştirilebilecek.

PlayStation'ın Resim İçinde Resim Modu Kimler İçin İdeal Olacak?

PlayStation'ın resim içinde resim modu, çok oyunculu oyunlar oynayarak vakit geçirenlere hitap edecek. Bu tür oyunlarda lobide ya da yükleme ekranında maçın başlamasını beklerken vakit geçirmekte zorlanıyorsanız tam olarak size göre bir özellik olacağı söylenebilir. Oyun yüklenirken arkanıza yaslanıp ekrana bakmak yerine o süreyi video seyrederek ya da analiz yaparak geçirebilirsiniz.

PlayStation'ın Resim İçinde Resim Modu Ne Zaman Sunulacak?

PlayStation'ın resim içinde resim modunun ne zaman ne zaman kullanıma sunulacağı henüz açıklanmadı. Oyun yüklenirken eğlenceli vakit geçirmenizi mümkün kalacak olan bu özellik için sadece patent alındı. Sony'nin bu özelliği geliştirmenin hangi aşamasında olduğu da şimdilik belirtisini koruyor fakat bu patent başvurusunun Mayıs 2026'da yapıldığını göz önünde bulunduracak olursak özelliğin en erken 2026'nın sonunda ya da 2027'nin başında erişime açılabileceğini söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Oyunların yükleme süresinin artık çok düşük olması, size resim içinde resim modunun gereksiz olduğunu düşündürebilir ki tek kişilik oyunlar için haklı da sayılırsınız ama ben bu özelliğin asıl kullanışlı olacağı alanın çevrim içi oyunlar olduğunu düşünüyorum. Daha önce yaşamışsınızdır, bazı oyunların zamanla popülaritesi yok olup gider ama siz oyunu o kadar çok seversiniz ki bir türlü ondan vazgeçemezsiniz.

Düşen oyuncu sayısı ise yeni bir oyun bulunmasını oldukça zorlaştırmaya başlar. Sunucularının kapanmasına muhtemelen çok az zaman kalmış bu oyunları hâlâ oynamaya devam etmek, o kadar süre beklerken epey güç bir hâl alabiliyor. Resim içinde resim özelliğinin işte tam da bu gibi durumlar için kullanışlı olacağı kanaatindeyim.