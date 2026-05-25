iPhone 18 Pro'nun Kılıfları Sızdı! Kamera Tasarımı Değişecek mi?

iPhone 18 Pro'ya dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda yeni iPhone modelinin kılıfları ortaya çıktı. Bu görüntüler, renk seçeneklerinin yanı sıra telefonun tasarımı hakkında bilgi sahibi olmamıza da imkân tanıyor. Cihaz, serinin bir önceki modeline benzer bir tasarım ile birlikte gelecek.

iPhone 18 Pro'nun Tasarımı Nasıl Olacak?

iPhone 18 Pro'nun arka yüzeyinde tıpkı iPhone 17 Pro'daki gibi dikdörtgen şeklinde büyük bir modül konumlanacak. Arka yüzeyde üç adet kamera bulunacak. Kamera dizilimi de önceki model ile aynı olacak. Modülün sağ üst köşesinde ise bir adet LED flaş yer alacak. Telefonda vişne rengi, koyu gri, açık gri ve açık mavi seçenekleri bulunacak.

iPhone 18 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,3 inç civarı

Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 3000 nit civarı

İşlemci: A20 Pro

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

iPhone 18 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

iPhone 18 Pro'nun ekranı 6,3 inç civarı büyüklüğünde olabilir. Telefon ayrıca Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunabilir. Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 120Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor.

Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken ve hatta menüler arasında gezerken bile bu çok net bir şekilde hissediliyor. 120Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterli. Bu arada Super Retina XDR OLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip.

Karşılaştırma yapmak gerekirse iPhone 17 Pro'da 6,3 inç ekran boyutu, 1206 x 2622 piksel çözünürlük, Super Retina XDR OLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 3000 nit civarı parlaklık tercih edilmişti.i Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 3000 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor.

iPhone 18 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Yeni iPhone modeli gücünü A20 Pro işlemcisinden alacak. Henüz tanıtılmayan bu işlemcinin 2 nm üretim süreciyle geliştirilmesi bekleniyor. Nm olarak kısaltılan nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. 2 nm işlemciler, 4 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

iPhone 17 Pro'da A19 Pro işlemcisi tercih edilmişti. Bu işlemci, Genshin Impact, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, CarX Street ve Assassin's Creed Mirage dahil olmak üzere tüm mobil oyunları kasma sorunu olmadan çalıştırabiliyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda da en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecektir.

iPhone 18 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

iPhone 18 Pro'nun 2026 yılının eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Güçlü işlemci ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan iPhone 17 Pro, geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı.

iPhone 18 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de iPhone 17 serisi, iPhone 16 serisi, iPhone 15 serisi, iPhone Air ve iPhone 17e dahil olmak üzere Apple'ın telefonları satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda iPhone 18 Pro da Türkiye'de satışa sunulacaktır. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

iPhone 18 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iPhone 17 Pro'nun 256 GB depolama alanına sahip sürümü 119 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. iPhone 18 Pro'nun önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 125 bin TL civarı bir fiyat ile satılabilir. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

iPhone 17 Pro'nun dikdörtgen şeklinde modül tasarımını çok beğenmiştim. Bu tasarımın yeni telefonda da kullanılacak olmasına sevindim. Bu arada tercih edilen renk tonları, iPhone 18 Pro'nun daha şık bir görünüme sahip olmasını sağlamış. Telefon şık tasarımın yanı sıra özellikleriyle de dikkatimi çekti. Tıpkı önceki model gibi bu telefon da çok güçlü işlemci ile birlikte gelecek. Bu sayede hem çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar oynanabilecek hem de video düzenleme gibi ağır işler de rahatlıkla yapılabilecek.