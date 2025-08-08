Yeni Xbox Konsolunun Çıkış Tarihi Sızdırıldı!

Microsoft, el konsolu pazarına yeni bir oyuncu ekliyor. ASUS ile ortak geliştirdiği ürünler ROG Xbox Ally ve ROG Xbox Ally X, popüler bulut oyun servisi Game Pass ile birlikte geliyor. Konsolun çıkış tarihi de belli oldu. İşte Xbox'ın taşınabilir cihazlarına dair tüm bilinenler.

ROG Xbox Ally Taşınabilir Konsol Teknik Özellikleri

ROG Xbox Ally, gücünü AMD Ryzen Z2 A çip tarafından alırken bir üst versiyon ROG Xbox Ally X ise AMD Ryzen AI Z2 Extreme ile geliyor, ayrıca RDNA 3 grafik birimiyle birlikte AI destekli performans artışı sağlayan NPU (sinir ağı işlemcisi) içeriyor.

Batarya ve Kasa Ağırlığı

Batarya konusunda iki model de oldukça tatmin edici. ROG Xbox Ally'de 60 Wh kapasitesinde bir batarya bulunurken, Ally X modelinde bu sayı 80 Wh seviyesine çıkıyor. Batarya boyutlarının farklı olmasından ötürü iki cihaz sırasıyla 670g ve 715g ağırlık olarak ayrılıyor.

Ekran Kaplaması & Yenileme Hızı

ROG Ally iki modelde de Full HD (1080p) çözünürlüklü IPS ekran bulunuyor ve ikisi de 7 inç ekran sunuyor. Bu ekranlar Gorilla Glass Victus kaplamasına sahip. Ayrıca yansıtma önleyici başka bir kaplama sayesinde aşırı güneşli ortamlarda bile ekranı net bir şekilde gösteriyor. Ayrıca 120Hz ekran tazeleme hızına sahip.

Hazıfa ve Grafik Performansı

Standart Ally modelinde 16 GB LPDDR5X-6400 RAM ve 512 GB M.2 2280 SSD güçlü Ally X modelinde bu sayı 24 GB LPDDR5X-8000 ve 1 TB SSD bulunuyor. Eğer isterseniz depolama alanlarını yükseltebiliyorsunuz. Grafik performansında da iddialı olan ROG Ally serisinde AMD Radeon RDNA 3 mimarisi yer alıyor. Ally X modelinde AI destekli ekran kartı bulunuyor ve daha kaliteli bir deneyim sunuyor.

ROG Xbox Ally Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Microsoft, el konsolunu ilk kez Gamescom 2025'te kullanıcıların deneyimine sunacak. Cihazların 16 Ekim 2025'te piyasaya sürülmesi, 19 Ağustos'taki Gamescom etkinliğinde ise ön siparişlerin başlaması bekleniyor. Fiyatına dair ortalıkta sadece söylentiler olsa da, doğru teknolojik sızıntılar yapmasıyla tanınan Billbil-kun'un raporuna göre, Standart ROG Xbox Ally modeli fiyatı Avrupa'da yaklaşık 599 euro (₺28,475.26) seviyesinde, daha gelişmiş donanım ve depolama seçenekleri sunan ROG Xbox Ally X ise 899 euro (₺42,665.43) civarında olacak.